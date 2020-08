Há duas novas escape rooms em Sintra. E numa delas os jogadores são acorrentados

Cada uma destas novas escape rooms é composta por duas salas muito diferentes, mas o desafio principal é o mesmo: conseguir escapar no menor tempo possível.

A Incerto Experiences acaba de abrir duas escape rooms no número 11 da Calçada da Rinchoa, em Rio de Mouro, Sintra. Para os mais corajosos, uma das escape rooms promete terror à séria. Mas, se é medricas ou está a pensar levar os miúdos a reboque, não se preocupe: há uma proposta com um ambiente mais relaxado, para pequenos e crescidos.

“Tudo começou com uma ambição mútua de enriquecer o universo das experiências ao público, quer através de actividades de desenvolvimento pessoal quer da pura arte do entretenimento”, garantem João Amaral e Igor Martins, fundadores da Incerto Experiences. Estão ainda a desenvolver mais três experiências, “que combinam o entretenimento com o desenvolvimento pessoal”.

Na “Casa de Plástico”, os participantes (3/45€ ou 4/60€) começam acorrentados a uma parede. Depois têm de resolver os enigmas de uma forma completamente nova, sob um ambiente obscuro que se instala desde o primeiro momento. Já em “A Mente de Mark Shand”, o grupo (2/30€, 3/45€, 4/60€ ou 5/75€) é convidado a reflectir sobre a mente humana. E a escapar dela, claro.

As reservas podem ser feitas online ou através de e-mail (incerto.experiences@gmail.com) ou telefone (932 374 881/ 961 120 294).

Calçada da Rinchoa n.º 11 (Rio de Mouro, Sintra). Visita apenas sob marcação.

