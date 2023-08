Há festivais e música portuguesa para ver e ouvir na Filmin em Agosto

Long Way From Home ( How Did We Get Here?), de João Diogo Marques e Luís Sobreiro

Agosto é o mês dos grandes festivais, agora também no streaming. Pelo menos na Filmin, que a partir de quarta-feira, 16, acrescenta ao catálogo três documentários sobre festivais portugueses: Uma Árvore no Largo – O Retrato da Comunidade no BONS SONS, de Tomás Quitério; Fear and Loathing and Party in Las Ponta Delgada, de Luís Sobreiro; e Long Way From Home (How Did We Get Here?), de João Diogo Marques e Luís Sobreiro. No mesmo dia, ficam disponíveis mais quatro produções sobre música portuguesa: Ricardo, Caudal, Já Estou Farto! e Um Punk Chamado Ribas.

Uma Árvore no Largo – O Retrato da Comunidade no BONS SONS, de Tomás Quitério, filmado em 2018, dá a conhecer os bastidores e faz uma viagem pelos concertos do festival que é realizado desde 2006 na aldeia de Cem Soldos, concelho de Tomar. O documentário conta com a participação de Hélio Morais (Linda Martini e PAUS), João Rufino (LODO), Luís Sousa Ferreira (fundador), Carolina Mourão (coordenadora do grupo Avós & Netos de Cem Soldos) e também de uma das voluntárias do Bons Sons, Joana Faria. Segue-se uma viagem aos Açores com Fear and Loathing and Party in Las Ponta Delgada, de Luís Sobreiro, sobre o Tremor, que todos os anos se desdobra pela ilha de São Miguel, dando música às bonitas paisagens locais. O périplo pelos festivais portugueses inclui ainda Long Way From Home (How Did We Get Here?), de João Diogo Marques e Luís Sobreiro, um retrato dos rituais que tornam único e especial o hoje chamado Vodafone Paredes de Coura.

À margem dos festivais, a Filmin acrescenta quatro filmes sobre música e músicos portugueses ao catálogo. Dois são realizados por Luís Sobreiro: Ricardo, que entre o documentário e a ficção “pretende imortalizar um passo de dança presente no imaginário colectivo dos fãs de Sensible Soccers desde 2014”, de acordo com a plataforma; e Caudal, que acompanha um concerto dos Solar Corona após o primeiro confinamento da pandemia, num único plano-sequência improvisado. Os outros dois são assinados por Paulo Antunes: Um Punk Chamado Ribas, sobre João Ribas, um dos nomes mais influentes do punk rock português; e Já Estou Farto!, que foca o ex-vocalista dos Peste & Sida, João Pedro Almendra, ao mesmo tempo que faz um retrato do punk em Portugal.

+ Os melhores festivais deste Verão

+ A Place To Bury Strangers e outros concertos em Lisboa em Agosto