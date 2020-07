Há lua cheia e um eclipse lunar para ver este fim-de-semana

Hoje, a lua vai ser a rainha da noite. Este sábado estará lua cheia e no domingo há eclipse lunar penumbral, para o deixar de olhos pregados ao céu.

Sabe o que acontece quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham? Um eclipse lunar penumbral. Nomes complicados à parte, o céu estará especialmente iluminado durante a noite deste sábado para domingo. O mérito é de uma lua cheia, que vem acompanhada – adivinhou – de um eclipse penumbral.

Em Portugal continental, o fenómeno astronómico terá a duração de uma hora e 26 minutos, iniciando-se às 04.04 de 5 de Julho, numa altura em que a lua ainda estará baixa no horizonte, e terminando pelas 6.56. A essa hora já não será possível observar a lua a sair da penumbra, porque o sol estará a nascer. Mas o ponto alto ocorrerá antes, pelas 05.30.

Já esta noite poderá ficar em casa e espreitar a beleza celestial à janela, mas há planos mais interessantes nos arredores da cidade. A Trilhos Nocturnos, que tem selo Clean and Safe, não quer perder a lua cheia e organizou um passeio pela mítica Serra de Sintra, que arranca em São Pedro de Sintra e segue rumo à Capela de São Lázaro, perto de um miradouro onde poderá deitar olho ao céu e às vistas sobre a costa e Lisboa. O passeio seguirá depois até à Peninha para tomar um chá junto à Capela de São Saturninho. Não se esqueça de calçado confortável – estamos a falar de um percurso de 13 quilómetros.

Se estiver com vontade de fazer directa, é ficar acordado até à madrugada de domingo para ver o eclipse. Caso contrário, vá para casa, aproveite uma sessão de cinema no conforto da sua sala ou quarto e entretenha-se até à hora do próximo espectáculo celestial.

