A marca portuguesa de gelados tem dois novos espaços na cidade: um nos Armazéns do Chiado e outro em Belém, junto aos Jerónimos.

Antes de Attilio Santini, o fundador, instalar os seus gelados no Tamariz, em 1949, já os fazia em Itália. Quando chegaram ao Estoril fizeram suspirar meio mundo e até foram considerados os melhores do planeta. Agora é o neto que toma conta do império, que continua a crescer: há duas novas lojas em Lisboa, uma nos Armazéns do Chiado e outra em Belém, junto aos Jerónimos. Está prevista uma terceira abertura ainda para este ano, junto ao Altis Belém.

“O Verão é sempre um momento muito especial para a Santini. É quando recebemos milhares de clientes, portugueses e estrangeiros, que fazem dos nossos gelados parte das suas memórias de férias. Este ano reforçámos essa experiência através de novos espaços e de uma oferta diversificada que permite desfrutar da marca em diferentes momentos do dia”, afirma o administrador, Eduardo Santini.

Produzidos diariamente na fábrica de Carcavelos, os gelados mantêm a receita que acompanha a marca desde a sua fundação: fruta fresca da época, ingredientes naturais e processo artesanal. Mas nem tudo é tradição e entre as inovações mais recentes estão os cocktails de assinatura e as bebidas de café, que juntam café, gelado e mixologia.

São já 20 as lojas Santini em todo o país – nove ficam em Lisboa.

Santini Armazéns do Chiado: Rua do Carmo (Chiado). Seg-Dom 10.00-23.00; Santini Jerónimos: Rua de Belém, 128 (Belém). Dom-Qui 09.00-21.00, Sex, Sáb, feriados e vésperas 09.00-22.00

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