Há mais uma box de crossfit para treinar em Algés

Francisco Godinho e André Azevedo abriram o espaço onde desejavam treinar. Ambos praticantes de crossfit, há muito que procuravam uma box entre Oeiras, Paço de Arcos e Algés. “Acabámos por encontrar este espaço”, conta Francisco, à entrada do CrossFit Algés, o novo ginásio na Avenida dos Bombeiros Voluntários.

Renovaram o espaço, uma cave que era antes uma loja de produtos chineses, e abriram portas em Novembro de 2021. Aquando da visita da Time Out faltavam ainda alguns detalhes – “no futuro a ideia é a recepção funcionar também como bar” –, mas nem isso tem afastado clientela. “Temos muita gente que mora aqui ou que trabalha aqui também nas zonas empresariais. Felizmente, neste momento, já estamos muito bem, as pessoas estão a chegar umas atrás das outras. A aceitação tem sido fantástica, mais do que imaginei no início”, admite Francisco.

Se para a concretização física do espaço contaram com a ajuda de Filipa Delgado, arquitecta e mulher de Francisco, para a utilização dos 300m2 de zona de treino o plano já estava traçado. “Os atletas de grande nível, que ultimamente são muito prejudicados nas boxes aqui à volta, e no geral em Portugal, estão a deixar de ter aquilo a que nós chamamos de open box, em que o pessoal pode treinar à vontade e ter o seu planeamento e não ter de estar integrado numa aula para treinar”, explica Francisco, que além de ser um dos donos do espaço, também é treinador. Ali, todas as pessoas são bem-vindas, garante. Não só os atletas experientes, mas também “as pessoas que vão começar e que vão conhecer o crossfit desde o início”.

Para isso, o ambiente divide-se entre o espaço dedicado às aulas e à tal open box, “onde as pessoas podem complementar o treino da aula ou fazer o seu próprio treino”. Quanto às aulas, há sete por dia, todas com a duração de uma hora e para um máximo de 16 pessoas. “Temos neste momento seis coaches, todos com muitos anos de experiencia. Chegamos a todo o nível de sócios que queiram frequentar o ginásio”, diz Francisco.

Para frequentar a box não há qualquer fidelização. “A fidelização é as pessoas gostarem e continuarem a vir, como eu costumo dizer”, brinca. A modalidade de livre-trânsito custa 75€ e a mensalidade para treinar duas vezes por semana custa 55€. Há ainda “opções para séniores”, dos 25€ aos 50€, consoante o número de vezes por semana. Para tal, há uma treinadora especializada que adapta o treino à idade e à condição física.

Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés, 38D (Algés) Seg-Sex 07.00-21.00. Sáb 9.30-12.00. www.crossfitalges.com 913551210

