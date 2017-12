Há Mercado de Natal no Espaço Nimas

Se procura presentes para cinéfilos, chegou ao sítio certo. Domingo reforce a lista de compras no mercado de Natal do Espaço Nimas.

São as melhores novidades em DVD, packs feitos por medida para quem adora filmes e ainda posters para decorar as paredes lá de casa. Tudo isto a preços especiais.

Domingo, 17 de Dezembro, entre as 14.00 e as 22.00, aproveite para ir ao cinema em dose dupla. Há fita no ecrã mais famoso da Avenida 5 de Outubro (Lucky e Verão Danado) mas também um mercado de Natal recheado de sugestões de oferta.

O Nimas diz que oferece os embrulhos (para não falar de chá e café) e por aqui ainda se promete adoçar mais a tarde com as especialidades da Confeitaria Vegan Doce sem Osso.

