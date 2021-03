Há novos vizinhos no The Hood, no centro comercial Ubbo

O The Hood, um bairro artístico com restaurantes, lojas e arte urbana inserido no centro comercial Ubbo, na Amadora, anteriormente conhecido como Dolce Vita Tejo, tem novos inquilinos. CBWeed, Stilo Top Marc, The Coffee Library, Time Tea & Coffee, El Chapo e The Equal Food são as novas marcas presentes no espaço a partir de 19 de Abril.

The Coffee Library, uma casa de doughnuts e livraria, e Time Tea & Coffee, um café com uma carta diversificada de chás, leite e fruta, são duas das novidades. El Chapo é o novo restaurante de comida mexicana e a Equal Food vai comercializar produtos com defeitos e de produção sustentável de agricultores, 40% mais baratos do que o preço de mercado, enquanto a CBWeed vende derivados de cânhamo. Noutra área, a Stilo Top Marc diversifica a oferta de lojas de vestuário.

“O The Hood não é apenas um destino para comer, beber ou fazer compras, como pode ser um centro comercial clássico. A nossa oferta é muito transversal, diversificada e enriquecedora, o que nos permite partilhar uma experiência incomparável para todos. O principal objectivo é que os nossos visitantes tenham uma experiência de 360º, procurando a energia do The Hood para os intoxicar e fazer permanecer mais tempo neste bairro”, explica Iván Moreno, director de operação do The Hood, sobre as novas adições ao projecto.

Criado em Janeiro de 2020, o The Hood pretende dar uma outra vida a um centro comercial, cruzando a cultura com a gastronomia, com o lazer e a arte urbana, por exemplo. O complexo artístico foi instalado na praça coberta de 25 mil metros quadrados do antigo Dolce Vita Tejo e assume-se como um “anti-mall”, acabando por ser um complemento e uma alternativa à oferta do centro comercial.

