Há provas em Oeiras com gastronomia, vinhos e música

O evento gastronómico e vínico Há Prova em Oeiras vai voltar a instalar-se nos jardins do Palácio do Marquês de Pombal. A entrada é grátis e poderá provar vinhos nacionais de produtores conceituados, acompanhados de uma mostra seleccionada da restauração local.

À 7.ª edição, o Há Prova em Oeiras, a decorrer entre os dias 10 e 12 de Maio, volta a promover a gastronomia do concelho, complementando a oferta com showcookings, provas comentadas sobre a inesgotável temática dos vinhos e muita música.

A iniciativa arranca a 10 de Maio com menus especiais de vários restaurantes de Oeiras, como o vegetariano Govinda ou O Pátio Antico, com cozinha típica do Sul de Itália, que poderá provar entre as 18.00 e a meia-noite. Em simultâneo, mas apenas até às 22.00, poderá também provar uma panóplia de marcas de vinho nacionais, desde a 100 Hectares à Quinta da Ribeira. No dia seguinte, 11 de Maio, as provas começam mais cedo: poderá começar a petiscar a partir das 12.30 e a matar a sede a partir das 15.00. O horário de abertura repete-se no último dia, 12 de Maio.

Além destas provas, poderá contar ainda com um programa paralelo de showcookings, visitas guiadas à adega do palácio, conversas à volta dos vinhos, concertos e animação histórica, com jogos de época para toda a família.

No primeiro dia, destaca-se por exemplo, às 19.00 na Capela, uma prova comentada sobre harmonizações com chocolate, com o sommelier Thomaz Dominguez e a mestre chocolateira Odete Estevão, presidente do Cacau Clube de Portugal. Mas há muito mais para ver, ouvir e fazer. Basta consultar o programa completo, disponível no site da Câmara Municipal de Oeiras, ou estar atento às novidades na página de Facebook.

A entrada no recinto é gratuita. Se quiser participar nas provas gastronómicas, nada tema: serão vendidas senhas no valor de meio marquês (50 cêntimos), uma marquesa (1€) e dois marqueses (2€). Para as provas de vinhos, terá de adquirir, na bilheteira do evento, uma pulseira e copo por 4€/dia.

