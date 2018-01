Há um ginásio na Lx Factory que é um laboratório na área do fitness

"Let's get physical, physical". A música de Olivia Newton-John está no ar e o treino está marcado para o Fit on Lab, o ginásio da Lx Factory, focado na área de fitness e na vertente terapêutica.

Os treinos funcionais estão no centro da operação, tendo sempre em mente a pessoa e os seus objectivos, como se fosse uma espécie de laboratório de exercício, saúde e bem-estar. “Cada pessoa é um ser individual, não só nas características físicas e psicológicas, mas essencialmente nas características genéticas, o que influencia a resposta do organismo aos diferentes estímulos, quer sejam físicos ou metabólicos”, pode ler-se no comunicado do ginásio.

Os treinos são feitos maioritariamente com personal trainer ou em pequenos grupos, sendo que são todos de alta intensidade com a duração de 30 minutos. As aulas de PT decorrem entre as 07.00 e as 20.30 e as de grupo entre as 08.00 e as 20.30. Os valores das aulas variam entre os 39,90€ e os 69,90€.

LX Factory. R. Rodrigues de Faria, 103.

