Há um golfinho feito de lixo para ver na Capital Verde até Dezembro

O artista plástico Xico Gaivota criou uma escultura de um golfinho, a partir de lixo marinho, para consciencializar e sensibilizar não só para o lixo existente no mar como para a importância da reciclagem. A peça pode ser vista, de forma gratuita, na Loja Capital Verde Europeia 2020, na Praça do Município, em Lisboa, de segunda a sexta-feira, entre as 9.00 e as 18.00, até dia 31 de Dezembro. Após esta data, a peça estará em digressão por vários espaços em todo o país.

“Foi com muito orgulho que aceitei o convite para fazer esta peça no âmbito da campanha ‘O Futuro do Planeta não é reciclável’. O objectivo é fazer-nos pensar nos nossos comportamento enquanto habitantes deste planeta”, esclarece Xico Gaivota, referindo-se à nova campanha lançada este mês pelas concessionárias EGF, a maior de sensibilização ambiental alguma vez desenvolvida em Portugal com fundos europeus.

Reconhecido pelas suas esculturas de temática marinha, há vários anos que Xico Gaivota, pseudónimo de Ricardo Ramos, percorre quilómetros pelas praias nacionais para recolher plásticos e outros materiais errantes, encontrados na sua maioria pela Costa Vicentina, mas também do Cabo da Roca à Ericeira, e que se tornam na matéria-prima para as suas criações originais.

Com aproximadamente 2,5 metros de altura e cerca de 150 quilos, esta nova obra foi desenvolvida exclusivamente com fragmentos de lixo não manipulados e sem o uso de quaisquer colas ou tintas durante a sua produção. Todos os materiais que o artista usa nas suas peças são recolhidos pelo próprio em praias não concessionadas da costa portuguesa.

Loja Capital Verde Europeia 2020. Praça do Município. Seg-Sex 09.00-18.00. Entrada livre.

