Há um hotel assombrado para passar o Halloween em Algés

Hotéis assombrados são um tema recorrente em séries e filmes e não faltam aficionados pelo terror que tenham alguns na sua bucket list. Este ano, também é possível acelerar o coração em Algés, num hotel criado a pensar na data festiva.

O Hotel 13, um novo jogo do cardápio da EscaPe2Win, contempla actividades "um pouco por todo o hotel, incluindo em salas que já existem mas adaptadas inteiramente a este jogo", explica Sílvia Lobo, da EscaPe2Win. "Haverá enigmas por resolver para concluírem o jogo, mas mais do que isso será uma experiência de Halloween", acrescenta.

Durante o percurso os visitantes verão como os "funcionários, hóspedes, vivos e mortos coabitam em harmonia". Em jeito de antecipação da noite de Halloween, há sessões nos dias 29, 30 e 31 de Outubro, entre as 20.00 e as 22.30. A cada 30 minutos entram mais nove "hóspedes" no hotel.

O jogo tem sensivelmente uma hora, mas a duração dependerá do tempo levado a solucionar os enigmas. A entrada tem o custo de 18€ e é necessário marcar antecipadamente – as reservas podem ser feitas directamente no site.