Nina Kraviz e Amelie Lens na festa de Halloween do Brunch Electronik

É altura de começar a delinear os planos para o Halloween. Com o regresso dos eventos ao vivo, está de volta também o Brunch Electronik com uma festa temática ao som de grandes nomes da música electrónica. Amelie Lens e Nina Kraviz são as cabeças de cartaz.

A festa de Halloween do Brunch Electronik realiza-se no Pavilhão Carlos Lopes e divide-se por dois dias. A 30 de Outubro, a noite aquece com Nina Kraviz, Gusta-vo, Laura, Salbany e Vil. Na noite de 31 dá-se o regresso da belga Amelie Lens depois de duas actuações esgotadas em 2018 e 2019. Também confirmados para subir ao palco estão Brusca, Jesterr, Lewis Fautzi e Milo Spykers.

Apesar de não ser obrigatório, a organização recomenda que, além do bilhete, se entre no recinto com disfarces assustadores para fazer jus à data. A festa arranca sempre às 22.00, e os preços dos bilhetes são diferentes para os dois dias: 30€ para o primeiro e 35€ para o segundo.

Pavilhão Carlos Lopes. 30-31 de Outubro. 35-45€.

