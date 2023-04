Há um novo evento gastronómico que promove encontros especiais com chefs internacionais

Na estreia do INRESONANCE, o chef espanhol Pedro Sánchez, do Bagá, restaurante com uma estrela Michelin na cidade de Jaén, na Andaluzia, vai preparar um jantar exclusivo no Varanda do Ritz.

São eventos que não se repetem, encontros exclusivos, representativos do melhor que se faz à volta da mesa pelo mundo. O INRESONANCE nasceu para, através da partilha, expor a criatividade e os seus mestres em momentos que se esperam únicos. Pedro Sánchez, que tem vindo a dar nas vistas em Espanha, é o primeiro convidado. O chef do Bagá vai fazer um takeover inédito ao Varanda do Ritz.

O jantar, que terá o preço de 285€ (com vinhos incluídos), está marcado para terça-feira, dia 18. Mas apenas 22 comensais terão a oportunidade de experimentar aquela que foi considerada por José Carlos Capel, crítico gastronómico do El País e presidente do Madrid Fusión, o mais importante congresso gastronómico de Espanha, como “uma das cozinhas criativas mais estimulantes do panorama espanhol”.

No Ritz, Pedro Sánchez vai servir a vanguarda no prato, antecipa a Lemon Zest, agência e consultora responsável pelo evento. “Chefs, músicos, cientistas, visionários, restauradores, videógrafos, empreendedores e líderes da restauração e hospitalidade juntam-se neste catalisador de pensamento criativo a que se chamou INRESONANCE”, lê-se no comunicado que explica que o evento “pretende, tal como o nome indica, criar algo com ressonância, que perdure no tempo e permaneça na memória colectiva pelas melhores razões, que não deixe ninguém indiferente pela sua qualidade e inovação”.

Segundo a mesma nota, o INRESONANCE contará com seis eventos anuais. A Pedro Sánchez, cujo restaurante de apenas 12 lugares se tornou local de peregrinação de chefs e amantes da boa comida, seguir-se-ão Andrea Leali, Chef Emergente D’Italia 2018, à frente da Casa Leali Ristorante, em Itália; Miguel Caño, chef do Nublo, restaurante com uma estrela Michelin, em Espanha; e Ivan Ralston, chef do antigo Tuju, em São Paulo, com duas estrelas Michelin.

