Há um novo mural de arte urbana em Lisboa e é dedicado à Eurovisão

Muitas são as demonstrações de arte urbana espalhadas pela cidade de Lisboa. Com o festival da Eurovisão a aproximar-se surge, agora, uma nova peça alusiva. Fica na Avenida Mouzinho de Albuquerque, número 45, e foi criada pela dupla HalfStudio.

Promovida pela Galeria de Arte Urbana (GAU) em parceira com a Câmara Municipal de Lisboa, “Unidos pela Música” é a peça que funciona como cartão de visita para o festival da Eurovisão, que acontece já na próxima semana na Altice Arena. A música é um dos elementos que mais promove a união entre as pessoas e, por isso, o objectivo do mural é, precisamente, combinar música, multiculturalidade, diversidade e os fãs, lê-se no comunicado da GAU.

"Uma das mais fincadas características dos portugueses é a sua capacidade de acolher e de bem receber, atributos que estarão espelhados na intervenção através da palavra 'Bem-vindos', pintada nos 13 idiomas que serão apres entados/cantados no Festival Eurovisão 2018 e que servirão como pano de fundo", lê-se ainda na nota.

A escolha dos vários tons de azul como cores predominantes tem uma justificação especial: deve-se não só ao conjunto cromático do prédio onde se insere a pintura, como também às cores utilizadas na comunicação do festival. O rio Tejo também teve a sua responsabilidade no que toca à selecção da paleta cromática desta nova peça de arte urbana.

