Há um novo oásis de beleza na Avenida. Já abriu a Maison Sisley

Com mais de 40 anos de história, a marca francesa já tem casa em Lisboa. A loja fica no piso térreo, o primeiro andar está reservado aos rituais de beleza.

Apenas um vidro separa a luxuosa boutique da larga calçada da Rua Rosa Araújo, a poucos metros da Avenida da Liberdade. Lá dentro, o ambiente resulta de uma combinação de fragrâncias de autor, recantos acolhedores e arte. Fundada em 1976, em Paris, a Sisley acaba de abrir a primeira loja própria em solo português – um espaço maior e mais completo do que qualquer um dos corners da marca e um conceito partilhado já por três lojas em França. A próxima grande abertura? Nova Iorque.

© Victor Machado

Da maquilhagem à perfumaria, o universo Sisley está aqui em peso. Destaque para as fragrâncias de autor e para a linha Phyto-Blanc, as estrelas da maison. Em vésperas de Natal, as prateleiras recebem os tão procurados coffrets – os novos lançamentos vão chegar sempre primeiro à nova loja e só dias depois aos restantes pontos de vendas.

Há quatro anos a desenvolver uma linha de produtos para o cabelo, a Sisley reservou uma zona da loja aos cuidados capilares. Do diagnóstico à aplicação dos novos produtos, a pequena beauty desk serve de montra ao que é possível fazer no primeiro andar. Mas antes de lá chegar ainda é preciso passar pelo salão art de vivre, como foi baptizado. Pensado para acomodar os clientes que aguardam o momento de subir as escadas e entrar num dos gabinetes de tratamento. Escolher entre chá, café ou champanhe é, muito provavelmente, a única coisa com que terão de se preocupar, num espaço pensado para proporcionar conforto.

© Victor Machado

As artes plásticas e decorativas não foram deixadas de fora. Do aparatoso candeeiro concebido por Álvaro Catalán de Ocón ao corrimão que exibe o monograma da Sisley, sem esquecer a obra de Bordalo II, vinda directamente da sede em Paris, os proprietários da marca são verdadeiros apreciadores (além de coleccionadores) de arte – em particular a matriarca e fundadora Isabelle d'Ornano – e fazem questão de mostrá-lo.

Subidas as escadas, chegamos ao que pode ser considerado um oásis em plena cidade. São quatro os gabinetes de tratamento, um deles duplo para experiências a dois, e um dedicado aos protocolos específicos para o cabelo. Das massagens relaxantes aos rituais de cuidados de pele, os ambientes de luz, som, aroma e temperatura controlados envolvem quem entra.

© Victor Machado

O leque de opções é vasto e pode ir de uma limpeza de rosto de 15 minutos (30€) aos chamados tratamentos de rosto excepcionais, de acção revitalizante ou regeneradora. Estes têm uma duração de 90 minutos e custam 270€. Do lado dos rituais de corpo, as propostas incluem relaxamento e esfoliação, entre outras. Estas massagens variam entre 30 e 90 minutos, os preços vão dos 90€ aos 270€. Já o protocolo de regeneração capilar começa nos 190€ (uma hora). Os serviços de maquilhagem variam entre 45€ e 75€.

Rua Rosa Araújo, 2 (Avenida). 21 594 4880. Seg-Sáb 10.00-20.00

