ModaLisboa abre loja de Natal com 15 designers portugueses

Compras de Natal? A ModaLisboa volta a ter uma palavra a dizer sobre o assunto e abre portas a mais uma edição da pop-up store natalícia. Este ano, a loja temporária instala-se do outro lado da Praça do Município, num espaço da Câmara Municipal de Lisboa, e conta com 15 designers portugueses.

A promoção do consumo de moda de autor continua a ser a principal missão desta iniciativa, que se estende até 17 de Dezembro. Béhen, marca de Joana Duarte, vai ser um dos nomes presentes – além de novas peças, vai apresentar em primeira mão a sua linha para crianças, a Béhen Pour le Petit Monde, com propostas até aos seis anos.

A reforçar a ideia de que a sustentabilidade continua no topo das prioridades dos criadores nacionais, também Constança Entrudo está a preparar novas peças para lançar na pop-up store, incluindo uma colecção-cápsula de upcycling, a partir de sobras de colecções passadas.

Já Luís Buchinho, outro dos designers com peças à venda nesta edição, vai apresentar o seu primeiro romance gráfico, com textos de João Andrade. Carolina Machado, Call Me Gorgeous, marca do manequim Luís Borges, Dino Alves, Duarte, Filipe Augusto, Fora de Jogo, Hibu, Luís Carvalho, Maria Clara, Pilar do Rio, Ricardo Andrez e Valentim Quaresma também marcam presença na pop-up store de Natal da ModaLisboa, que contará com algumas promoções durante as três semanas do evento.

Praça do Município, 33 (Baixa). Seg-Sáb 11.00-19.00. De 25 Nov a 17 Dez. Entrada livre

