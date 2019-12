Há um novo quiosque amarelo em Arroios com hambúrgueres artesanais

Abriu um novo quiosque com hambúrgueres artesanais em Arroios, o bairro mais cool do mundo. Chama-se Mustarda e está pintado com cor a condizer: amarelo.

Quem passar pelo Jardim Constantino não vai ficar indiferente ao novo quiosque que por lá habita. O antigo quiosque verde, que estava fechado ao público, recebeu uma forte pincelada de amarelo mostarda, ganhou uma nova esplanada e agora vende hambúrgueres artesanais.

A grande transformação partiu de Alexandre Bettencourt e Bernardo Cruz, que andavam à procura de um espaço para abrir uma hamburgueria artesanal. Quando perceberam que o quiosque estava aberto a concurso da Câmara de Lisboa, acharam que este seria o local ideal para dar asas ao novo projecto. “Este jardim estava mesmo a precisar de ser dinamizado. Está numa zona residencial mas parecia abandonado, principalmente depois do fecho do quiosque antigo. Injectámos um pouco de vida ao jardim com o Mustarda”, acredita Alexandre. O renovado quiosque tem agora uma esplanada com mais de 60 lugares e fica mesmo ao lado do parque infantil.

Inês Félix

No menu há cinco hambúrgueres artesanais. “Demorámos imenso tempo à procura de bons fornecedores, queremos que os nossos hambúrgueres se destaquem pela diferença”, reforça Bernardo.

Há o simples, com 140 gramas de carne de vaca, alface iceberg, cebola roxa, ketchup e mostarda (6,60€), o cheeseburger, com a mesma quantidade de carne, queijo cheddar, cebola roxa, ketchup e mostarda (6,90€), e a mesma versão deste último com bacon (7,30€). O destaque, no entanto, vai para os dois hambúrgueres originais do Mustarda: o wasabi, servido em pão preto e com uma dose equilibrada de maionese de wasabi, queijo cheddar e alface iceberg (7,60€) e o de caril de frango com salada ibérica (7€). Neste último, a carne é preparada em sous-vide (vácuo), para ficar bem tenra. Ainda não há um hambúrguer vegetariano no menu, mas os donos estão já a tratar da situação.

Inês Félix

Os acompanhamentos são servidos à parte: há batatas fritas caseiras (2,20€), salada do chef (2,20€), nachos com guacamole (5€) e guacamole (2,50€). A juntar à refeição, há limonada artesanal (1,60€), limonada de maracujá (2€) e vários cocktails criados pela Pitcher, como a caipirinha (5,60€), o mojito (6,00€) e a morangoska (6€). “Temos os clássicos, bons para acompanhar com os hambúrgueres”, sugere Bernardo.

Para finalizar o repasto, ou para uma paragem mais rápida para um lanche, há salame de chocolate (1,20€), pastéis de nata (1,20€), bolo de chocolate (3€) ou bolas de Berlim, das simples (1,20€) às com recheio de nutella, doce de leite ou ovos moles (2€).

Há uma happy hour todos os dias, entre as 16.00 e as 19.00, com cocktails a 5€, imperial a 1€ e a caneca a 2€.

Inês Félix

O Mustarda conta ainda ter uma forte agenda de eventos. No dia da inauguração, 6 de Dezembro, começaram co DJ sets e uma banda e têm já planeada uma festa de passagem de ano. Além dos concertos, há uma televisão que passa vários programas desportivos e a ideia é que, no tempo mais quente, haja noites de cinema ao ar livre. Editado por Inês Garcia

Jardim Constantino (Arroios). Dom-Qui 09.00-22.30, Sex-Sáb 09.00-00.30.

+ O Boteco: o novo restaurante do chef Kiko é um elogio ao Brasil