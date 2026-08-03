Não é o primeiro restaurante do grupo a ter uma esplanada na Avenida da Liberdade, mas é o primeiro a ter um quiosque. Fomos ao JNcQUOI Fish, que agora serve peixe e marisco al fresco.

À data da abertura, em Outubro do ano passado, talvez a esplanada viesse um pouco fora de tempo. Meses depois e com um dos emblemáticos quiosques da Avenida da Liberdade a ficar vago, mesmo em frente, o JNcQUOI Fish não pensou duas vezes e criou uma extensão da sala do outro lado da estrada.

Desde o início do Verão que as especialidades de mar de António Bóia e Filipe Carvalho são servidas também cá fora, embora os almoços e jantares (e lanches, quiçá) al fresco se revelem muito mais propícios à partilha de entradas e petiscos do que a grandes tachadas. Ainda assim, a carta é a mesma.

Henrique Isidoro Quiosque JNcQUOI Fish

Nas entradas frias, brilham as ostras ao natural (4€-33€), a salada russa com caranguejo real, gamba branca do Algarve e tártaro de atum (39€) e o peixe fatiado com caviar, gengibre e ervas finas (36€). Três excelentes razões para explorar a carta de vinhos, composta por dezenas de referências, entre elas duas colaborações do JNcQUOI – com a Quinta da Taboadella (Dão) e Herdade Aldeia de Cima (Alentejo).

O serviço é extra atencioso, como se estivéssemos dentro do restaurante. E se há alguém capaz de montar uma esplanada com todos os confortos numa movimentada artéria lisboeta é o Grupo Amorim Luxury. O verde escuro do quiosque estende-se a tudo o resto – às cadeiras Gonçalo, às mesas, aos toldos. Os frapés, as fardas, os tabuleiros – nada é deixado ao acaso.

Nas entradas quentes, encontramos clássicos incontornáveis – até para uma patuscada chique em plena Avenida da Liberdade –, como as amêijoas à Bulhão Pato (29€), o camarão à guilho (19€) ou o bacalhau dourado (32€), estrela da companhia. Mas é nas receitas improváveis da dupla que chefia a cozinha que estão as verdadeiras surpresas. Um exemplo? O carabineiro com alho e ovos de codorniz estrelados (55€).

Henrique Isidoro Quiosque JNcQUOI Fish

Numa casa onde o atum passa sempre por uma ligeira maturação, o bitoque do mesmo, já no capítulo dos principais, chega à mesa com a consistência perfeita (a fazer lembrar vitela), e com dois ovos estrelados a cavalo (80€). No auge do conforto, está o Paccheri de lavagante e tomate (49€), a lembrar que poucas coisas são tão satisfatórias como comer uma massa no ponto.

Seguindo a tradição dos restantes membros da família JNcQUOI, também aqui ser serve uma derivação excêntrica da tradicional baba de camelo. A baba de crocodilo (13€) é, na verdade, uma versão leve de natas do céu. Em alternativa – a mais fresca de todas – tem sempre a possibilidade de escolher um dos sabores da Santini estacionados na Avenida. Entre tantos carros aqui parados, o da gelataria de Cascais está mesmo ali ao lado.

Avenida da Liberdade, 189 (Avenida). Seg-Dom 10.00-23.00

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