Há um novo serviço de entregas que lhe leva a casa cerveja e sidra

Agora que as medidas de controlo da pandemia nos obrigam a passar mais tempo em casa, há um novo serviço de entregas ao domicílio de cervejas e sidras. Chama-se Drinkies 360 e é o mais recente projecto da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, que faz entregas em Lisboa, Cascais e Oeiras.

Sagres, Heineken, Bandida do Pomar, água do Luso ou Castello – é só escolher no site da Drinkies 360. As entregas funcionam de segunda a sexta-feira, entre as 9.00 e as 13.00 e as 16.00 e as 20.00, e pode escolher o dia e a hora em que quer receber a sua encomenda.

Ao sábado entregam apenas no período da manhã. As bebidas chegam-lhe todas dentro de garrafas de vidro, sendo recolhidas quando voltar a fazer uma nova encomenda. A juntar à preocupação com a sustentabilidade, as entregas são maioritariamente feitas recorrendo a veículos eléctricos.

Os custos de envio são grátis em encomendas acima dos 20€ e na primeira utilização beneficiará de um desconto de 5€ utilizando o código “bemvindo”.

