Há um passeio incrível a bordo do histórico veleiro Santa Maria Manuela, mas não é para todos

A viagem é apelativa, mas apenas acessível aos bolsos mais recheados. O programa Lisbon Ocean Experience, a bordo do histórico veleiro Santa Maria Manuela, custa 2150€ por pessoa e tem duas saídas programadas: de 8 a 11 de Setembro e depois entre 15 e 18 de Setembro. Um valor, justifica o Oceanário em comunicado, que serve “para apoiar financeiramente os projectos de conservação do Oceanário de Lisboa”. Mas que experiência é esta?

O itinerário do programa Lisbon Ocean Experience começa com uma visita exclusiva aos bastidores do Oceanário de Lisboa, guiada por um biólogo marinho. Nesse mesmo dia, os inscritos sobem a bordo do veleiro, onde os espera uma selecção de pratos tradicionais portugueses e uma noite de fado. É no segundo dia do programa que o Santa Maria Manuela começa por navegar nas águas do Tejo, altura em que os passageiros são desafiados a alinhar num treino prático de vela. Mais à noite, todos poderão ouvir uma conversa sobre os projectos da Reserva Natural da Arrábida, com o líder desta expedição marítima.

Ao terceiro dia, é junto à Arrábida que tudo acontece. De manhã, as actividades vão incluir snorkeling no recife protegido da Arrábida, um passeio de caiaque no Parque Marinho Luiz Saldanha e mergulhos na praia da Ribeira do Cavalo. Durante a tarde, o destaque vai para a descoberta dos golfinhos roazes residentes no rio Sado, uma das três comunidades de golfinhos sedentários em toda a Europa, enquanto que a noite será dedicada a preparar uma refeição com os pescadores locais. O último dia será de regresso ao rio Tejo ao nascer do Sol e antes do desembarque será servido um pequeno-almoço de despedida a bordo.

“Lisboa é a única capital europeia com esta proximidade a um mundo marinho tão vasto, o que torna possível, num programa de poucos dias, conhecer a beleza e a grande diversidade dos habitats oceânicos e costeiros”, afirma Elsa Courela, directora do departamento Educação e Comercial do Oceanário de Lisboa. E acrescenta: “Esperamos que os participantes da Lisbon Ocean Experience regressem a casa com uma profunda ligação ao oceano e reforçada consciência da fragilidade e beleza destas espécies e ecossistemas, dos quais todos dependemos. Este é o grande elemento diferenciador desta experiência. É mais do que apenas umas férias: pretende inspirar uma nova comunidade de embaixadores para a conservação do oceano.”

De bacalhoeiro a veleiro turístico

O Santa Maria Manuela é um veleiro cuja história remonta a 1937, ano em que inaugurou as viagens em direcção às águas da Terra Nova (Canadá) e da Gronelândia, ricas em bacalhau, uma função que a embarcação exerceu até 1993. Em 2010, foi transformado num navio de treino de vela pela Pascoal & Filhos e passados seis anos foi comprado pela empresa Recheio, do Grupo Jerónimo Martins, do qual é principal accionista a Sociedade Francisco Manuel dos Santos. A mesma sociedade que detém a concessão do Oceanário de Lisboa e fundadora, em 2016, da Fundação Oceano Azul. Totalmente remodelado em 2022, o Santa Maria Manuela é utilizado para actividades relacionadas com turismo marítimo, para formação de vela, eventos e programas ambientais.

Lisbon Ocean Experience. 8 a 11 de Setembro; 15 a 18 de Setembro. 2150€/pessoa. Inscrições aqui.

