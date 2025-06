Há um restaurante lisboeta entre os 50 melhores do mundo

Belcanto, de José Avillez, volta a brilhar na lista dos World 's 50 Best, na 42.ª posição. O melhor do planeta é o Maido, em Lima.

O mundo gastronómico está em alvoroço depois de mais uma gala dos World's 50 Best, que todos os anos elege os melhores restaurantes do mundo. Na noite de quinta-feira, 19 de Junho, em Turim, o Maido, em Lima, do chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, ganhou a taça, surpreendendo todos os que tinham mais fezada no espanhol Asador Etxebarri, de Bittor Arginzoniz, que manteve o segundo lugar conquistado em 2024. Portugal continua no cobiçado ranking com o Belcanto, de José Avillez, que este ano ocupa a 42.ª posição – desceu 11 lugares em relação à última edição.

"É com orgulho que representamos Portugal nesta prestigiada lista há vários anos. Ficamos muito contentes, porque se trata de um reconhecimento importante para o Belcanto, mas também para Lisboa e para o nosso país", diz o chef português em comunicado de imprensa. "A nossa cozinha, a nossa cultura e a nossa identidade têm tudo para brilhar no mundo. Este é um momento de celebração, mas também de motivação para continuar a sonhar, a criar e a fazer mais e melhor todos os dias.”

Grupo José Avillez

O Belcanto, com duas estrelas Michelin e três sóis Repsol, propõe um menu de degustação de 265€ que apresenta os pratos mais emblemáticos do restaurante que Avillez abriu no Chiado em 2012.

Aos já citados Maido (Lima, Peru) e Asador Etxebarri (Atxondo, Espanha) juntam-se, no top 5 da lista dos 50 melhores restaurantes de 2025, o Quintonil, na Cidade do México, o Diverxo, em Madrid, e o Alchemist, em Copenhaga. O continente asiático começa a ser representado na sexta posição, com o Gaggan, em Banguecoque (Tailândia), seguido do Sézanne, em Tóquio (Japão); e o primeiro restaurante da América do Norte a aparecer no ranking é o Atomix, em Nova Iorque, que conquistou o 12.º lugar.

Além da revelação da conceituada lista anual, durante a gala foram distribuídos outros prémios importantes, nomeadamente o Icon Award para o italiano Massimo Bottura e a sua mulher, Lara Gilmore; o Chef’s Choice Award (votado apenas por cozinheiros) para o espanhol Albert Adriá, irmão mais novo de Ferran Adriá; e o Best Female Chef Award para Pam Soontornyanakij, do Potong, em Banguecoque.

No campeonato da sustentabilidade foram destacados a australiana Mindy Woods pelo seu trabalho com a comunidade aborígene com o galardão Champions of Change Award; e o restaurante Celele, em Cartagena (Colômbia) com o Sustainable Restaurant Award. O Khufu’s, no Cairo, venceu o One to Watch Award (Restaurante Promissor).

Eis a lista completa dos 50 Best de 2025:

1 – Maido (Lima)

2 – Asador Etxebarri (Atxondo)

3 – Quintonil (Cidade do México)

4 – Diverxo (Madrid)

5 – Alchemist (Copenhaga)

6 – Gaggan (Banguecoque)

7 – Sézanne (Tóquio)

8 – Table by Bruno Verjus (Paris)

9 – Kjolle (Lima)

10 – Don Julio (Buenos Aires)

11 – Wing (Hong Kong)

12 – Atomix (Nova Iorque)

13 – Potong (Banguecoque)

14 – Plénitude (Paris)

15 – Ikoyi (Londres)

16 – Lido 84 (Gardone Riviera)

17 – Sorn (Banguecoque)

18 – Reale (Castel Di Sangro)

19 – Chairman (Hong Kong)

20 – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico)

21 – Narisawa (Tóquio)

22 – Suhring (Banguecoque)

23 – Boragó (Balaguer)

24 – Elkano (Getaria)

25 – Odette (Singapura)

26 – Mérito (Lima)

27 – Trésind Studio (Dubai) – Melhor restaurante do Médio Oriente

28 – Lasai (Rio de Janeiro)

29 – Mingles (Seul)

30 – Le Du (Banguecoque)

31 – Le Calandre (Rubano)

32 – Piazza Duomo (Alba)

33 – Steirereck (Viena)

34 – Enigma (Barcelona)

35 – Nusara (Banguecoque)

36 – Florilège (Tóquio)

37 – Orfali Bros (Dubai)

38 – Frantzén (Estocolmo)

39 – Mayta (Lima)

40 – Septime (Paris)

41 – Kadeau (Copenhaga)

42 – Belcanto (Lisboa)

43 – Uliassi (Senigallia)

44 – La Cime (Osaka)

45 – Arpège (Paris)

46 – Rosetta (Cidade do México)

47 – Vyn (Skillinge)

48 – Celele (Cartagena)

49 – KOL (Londres)

50 – Restaurant Jan (Munique)

E os restaurantes que ficaram na segunda parte do ranking, até ao 100:

51 – Alcalde (Guadalajara)

52 – Schloss Schauenstein (Fürstenau)

53 – Den (Tóquio)

54 – El Chato (Bogotá)

55 – La Colombe (Cidade do Cabo)

56 – Jordnær (Copenhaga)

57 – Onjium (Seul)

58 – Restaurant Tim Raue (Berlim)

59 – Nobelhart & Schmutzig (Berlim)

60 – Pujol (Cidade do México)

61 – Nuema (Quito)

62 – Willem Hiele (Oudenburg)

63 – Bozar (Bruxelas)

64 – Fu He Hui (Xangai)

65 – Quique Dacosta (Dénia)

66 – Saint Peter (Sydney)

67 – Arca (Tulum)

68 – Masque (Bombaim)

69 – Hiša Franko (Kobarid)

70 – Tuju (São Paulo)

71 – Sazenka (Tóquio)

72 – Chef Tam’s Seasons (Macau)

73 – Tantris (Munique)

74 – Mountain (Londres)

75 – Mil (Cusco)

76 – Leo (Bogotá)

77 – Le Doyenné (Saint-Vrain)

78 – Cocina Hermanos Torres (Barcelona)

79 – Coda (Berlim)

80 – Singlethread (Healdsburg)

81 – Oteque (Rio de Janeiro)

82 – Fyn (Cidade do Cabo)

83 – A Casa do Porco (São Paulo)

84 – Aponiente (El Puerto de Santa María)

85 – Txispa (Atxondo)

86 – The Clove Club (Londres)

87 – Mugaritz (San Sebastián)

88 – Salsify at The Roundhouse (Cidade do Cabo)

89 – Huniik (Mérida)

90 – Le Bernardin (Nova Iorque)

91 – Koan (Copenhaga)

92 – Al Gatto Verde (Modena)

93 – Burnt Ends (Singapura)

94 – Meet the Bund (Xangai)

95 – Evvai (São Paulo)

96 – Atelier Crenn (São Francisco)

97 – Labyrinth (Singapura)

98 – César (Nova Iorque)

99 – Amisfield Restaurant (Queenstown)

100 – Neolokal (Istambul)

