Há um século e meio que a pastelaria Benard adoça Lisboa

A Benard começa a celebrar o seu 150.º aniversário esta quinta-feira, 13 de Dezembro, a partir das 17.00. O período de celebrações do clássico lisboeta (e dos muitos que passam pelo Chiado) estende-se pelo ano de 2019.

A pastelaria centenária marca o arranque da festa com um concerto d'Os Três Bastardos, banda portuguesa composta por João Campos, Mico da Câmara Pereira e Rui Melo. Mas há mais actividades programadas para o próximo ano, incluindo o lançamento do livro comemorativo BENARD., Um século e meio a adoçar Lisboa, da autoria de João Bernardo Galvão Teles.

Agora pastelaria, Benard foi fundada como Pâtisserie em 1868 por Élie Benard, na Rua do Loreto. Actualmente situada um pouco mais abaixo, na Rua Garrett, já recebeu a distinção do programa municipal Lojas com História, graças aos momentos memoráveis que tem vindo a coleccionar, incluindo um jantar para e com a Rainha Isabel II durante uma visita a Portugal nos anos 40.

Apesar das ligações à alta sociedade e de ter feito as delícias de reis, aristocratas e fidalgos, a Benard passou por um período de declínio depois do 25 de Abril. Parte da identidade e da memória da cidade de Lisboa, conseguiu resistir à passagem do tempo e é conhecida sobretudo pelos seus famosos croissants, simples ou com chocolate, doce de ovos ou morango.

Maria Augusta Montes, mãe da actual proprietária, comprou o estabelecimento nos anos 80 num momento particularmente frágil da biografia da loja e confessa agora à Time Out o desejo de que “os lisboetas voltem ao Chiado”. “É muito injusto que os lisboetas estejam a ser afastados desta zona tão nobre da cidade”, cada vez mais associada ao turismo.

Durante o período de celebrações, a Benard pretende não só continuar a adoçar Lisboa mas também apresentar novidades, desde concertos a actividades ligadas à pintura, à tecnologia e à literatura.

