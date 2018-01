Lojas com História: fique atento a esta placa

Lisboa sabe bem o que é o charme da terceira idade e foram agora colocadas as primeiras insígnias em lojas distinguidas pelo programa municipal Lojas com História, após a distinção de mais 80 lojas históricas.

O logotipo foi desenhado pela equipa do Departamento de Design da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e a placa materializa em metal escovado o logotipo representativo do Lojas com História, o programa que a Câmara Municipal de Lisboa lançou em defesa dos estabelecimentos comerciais históricos e emblemáticos da cidade de Lisboa.

Pastelaria Versailles, a Casa Xangai, o Galeto e a Pérola do Chaimite, todas na zona da Avenida da República e apenas quatro das 82 lojas distinguidas com este selo, receberam esta quarta-feira as primeiras placas que passam a estar afixadas em bandeira nas fachadas dos estabelecimentos. Brevemente todas as lojas receberão a mesma placa, o que facilitará a quem passa a identificação de alguns dos mais icónicos espaços de Lisboa.

+ Lojas históricas em Lisboa: velhas, mas boas

+ Livraria Aillaud & Lellos fechada: uma baixa para o programa Lojas com História