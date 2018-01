Livraria Aillaud & Lellos fechada: uma baixa para o programa Lojas com História

Distinguida em Março pelo programa municipal Lojas com História, a livraria fundada em 1931 na Rua do Carmo fechou portas no virar do ano.

O braço de ferro entre a pressão imobiliária e negócios históricos continua. E tem tendência para cair para o lado do mais forte. Para já são estas as regras do jogo e na montra em vez de livros encontra uma nota a dizer “encerrado”.



Segundo a página Círculo das Lojas – um projecto pioneiro do Fórum Cidadania Lx que saiu em defesa das lojas históricas de Lisboa bem antes da Câmara Municipal – a Aillaud & Lellos pertence à família Lello, a mesma que fundou a mundialmente famosa Livraria Lello do Porto. Mas o ramo de Lisboa não teve a mesma sorte.



Embora o espaço não seja tão exuberante, não deixa de ser digno de nota. Com o interior e exterior Art Déco, numa obra da autoria de António José Ávila do Amaral (engenheiro colaborador de Cassiano Branco), é conhecida a fachada em mármore e as colunas com motivos e nomes de autores portugueses esculpidos (de Eça de Queiroz a Thomaz Ribeiro), bem como, no interior, uma outra coluna, mas a servir de estante e candeeiro.

Do programa Lojas com História resta a Ferin, mas essa está como nova.

