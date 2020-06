Há uma exposição online de caricaturas de José Saramago

Desde Maio de 2019, a galeria Art Spot, do Alameda Shop & Spot, tem vindo a mostrar regularmente os melhores trabalhos do PortoCartoon – World Festival, resultado de uma parceria com o Museu Nacional da Imprensa. Este mês, e à semelhança do que tem acontecido durante o período de confinamento, há mais uma exposição para ver online através do site do centro comercial.

Mas esta não é uma exposição qualquer. José Saramago na Caricatura Internacional, inaugurada originalmente em 2013, na 15ª edição do festival, marcou a abertura do “sector de caricaturas sobre grandes figuras nacionais e estrangeiras” e que, actualmente, já acumula nomes como Amália Rodrigues, Cristiano Ronaldo, Manoel de Oliveira ou Charlie Chaplin.

Na altura, o festival tinha como tema principal “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, o que justificou a evocação do escritor, aponta Luiz Humberto Marcos na descrição da exposição. O curador e director do Museu Nacional da Imprensa refere que “ao poder da literatura junta-se, aqui, o poder do riso”. Pode ver os trabalhos vencedores, as menções honrosas, os finalistas e “algumas das melhores caricaturas seleccionadas pelo Júri Internacional”.

