Há uma festa virtual com música para passar o ano em casa

The Creative Exchange/Unsplash

Este ano, as festas de passagem de ano estão canceladas. Os restaurantes fecham mais cedo e o recolher obrigatório está em vigor a partir das 23.00. Não haverá pessoas nas ruas nem a habitual folia que caracteriza a quadra. Ainda assim, poderá festejar a partir de casa na companhia de alguns dos artistas mais conhecidos do país. É essa a proposta da passagem de ano "2019/2021", um evento online com actuações a partir das 20.00 de dia 31, até às 04.00 de dia 1.

“O país pára na passagem de ano. Em ano de pandemia todos teremos de passar o ano em casa com os nossos mais próximos, em festas pequenas e extremamente reduzidas. É também, por norma, uma altura próspera para a área da cultura que passou por um ano tão difícil. Por todas estas razões e mais algumas, nasce a passagem de ano 2019/2021 em que parte das receitas irão reverter para a União Audiovisual e que terá um cartaz de luxo”, detalha uma nota enviada à imprensa.

Fernando Daniel, HMB, Aurea, Blaya, Virgul, Djeff, Toy Toy T-Rex, Kitsch - Kura x Kamala, Supa Squad c/ MC Zuka, Aragão, I Love Baile Funk ft André Henriques, NBC e Diego Miranda são alguns dos artistas convidados. Há ainda uma pista de electrónica da Fuse Records.

E como funciona então? Os interessados compram um bilhete e terão acesso online ao evento através de dois palcos virtuais. Em cada mudança de artista, o apresentador da noite fará uma entrevista aos músicos convidados. Os bilhetes estão à venda a partir de 25 de Dezembro no site da iniciativa, com um valor de 5€. Os bilhetes terão vários preços e serão vendidos por lotes com um stock limitado.

