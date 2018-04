Há uma nova Bowl Lisboa em Campo de Ourique

A Bowl Lisboa, a loja de smoothie bowls do Cais do Sodré, abriu uma segunda loja esta tarde, 19 de Abril, em Campo de Ourique. E tem novidades fresquinhas.

O conceito não nos é nada estranho: comida saudável, sem açúcar nem lactose, em taças. No entanto, a nova loja não se resume apenas a estas Bowls. O segundo espaço da Bowl – o primeiro abriu no Cais do Sodré no Verão de 2017 – para além das famosas smoothie bowls, frias, de fruta e vegetais saudáveis (7€) e das taças quentes de aveia (6,50€), tem novos pratos no menu. Há agora tostas de manteiga de amendoim com compota de framboesa ou de manteiga de amêndoa com banana caramelizada (4,50€) e waffles sem glúten (5,50€).

Na carta, há ainda várias opções salgadas à base de ovos escalfados e pequenos snacks como trufas energéticas (1€ cada) ou pudim de chia (3€). Ao nível das bebidas há também algumas mudanças: para além dos sumos, smoothies, limonadas e lattes, o espaço de Campo de Ourique introduz agora o vinho (2,50€) e a cerveja artesanal (4,50€).

E não é tudo: na nova casa da Bowl Lisboa, vai haver, ainda, um novo menu de brunch, diz Mariana Pires Silva à Time Out. O menu de brunch é composto por uma bebida (latte ou sumo natural), meia bowl de aveia ou de smoothie, um waffle ou uma tosta (doce ou salgada). Para terminar o menu inclui ainda café ou um chá. Este brunch (15€) está apenas disponível aos sábados e aos domingos das 12.00 às 16.00.

Rua Francisco Metrass, 34B (Campo de Ourique). Seg-Dom 09.00-19.30.

