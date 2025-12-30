A Cevicheria, do chef Kiko Martins, abriu há já mais de dez anos e, na altura, criou buzz na cidade em torno da gastronomia peruana: tem o prato tradicional do Peru na sua versão mais pura – com peixe branco, puré de batata doce, cebola, algas e leite de tigre – mas a carta vai além dos ceviches. É um espaço pequeno, por isso, na espera, observe o enorme polvo no tecto, por cima do bonito balcão de 4,5 metros.
Há alguns anos, as bowls ficaram famosas noutras partes do mundo e lá acabaram por chegar a Lisboa. A beleza destas malgas, ou tigelas, é que podem servir para quase tudo. Um iogurte com granola e fruta? Sim. Um prato de pescadores havaianos, feito com arroz, peixe cru e um molho de influência oriental? Claro. Um caldo quente e reconfortante, típico do Japão, de noodles, com carne? Também. E uma bela sopa alentejana? Então não! Basta espreitar esta lista de sítios com bowls em Lisboa para perceber que o mundo das malgas é um mundo de possibilidades.
Recomendado: Os melhores sítios para comer ramen em Lisboa