Há uma nova plataforma de vouchers com 50% de desconto

O movimento #VoltaremosPortugal começou como um desafio da Classihy, start-up portuguesa de turismo, para apoiar restaurantes e hotéis. Agora, a Delta Cafés juntou-se à iniciativa para lançar uma plataforma de vouchers, com 50% de desconto para quem os compra, assegurado pela própria marca, com o objectivo de ajudar cafés, bares e restaurantes a colmaltar “as graves dificuldades financeiras” pelas quais estão a passar.

“Além de ajudar os estabelecimentos ao contribuir para a liquidez imediata do seu negócio, esta nova plataforma proporciona a possibilidade dos consumidores se manterem em contacto com os seus espaços de eleição, garantindo que estes estarão de portas e braços abertos para os receber num futuro próximo”, lê-se em comunicado. Qualquer estabelecimentos interessado pode aderir à iniciativa, sem custos associados, registando-se no site da start-up portuguesa.

Apesar de já existirem várias plataformas de vouchers, a CEO da Classihy, Ariane de Melo, afirma que esta “tem benefício financeiro e imediato para o consumidor”, através da disponibilização de dois modelos de vouchers (um no valor de 30€ e outro no valor de 10€), com 50% de desconto: o consumidor paga apenas metade, com a Delta Cafés a suportar o restante valor. “O valor total dos vouchers será transferido para os estabelecimentos aderentes no prazo de dez dias após a sua compra, ficando o consumidor com a possibilidade de usufruir do seu voucher até um prazo máximo de 12 meses”, esclarece-se na mesma nota informativa.

Entre a lista de espaços registados na plataforma, encontra o Quiosque do Príncipe Real, a padaria e pastelaria Eric Kayser, o Hygge Kaffe, o Bar Dali ou o Restaurante Sem Vergonha. Para facilitar a pesquisa, é possível limitar a selecção por distrito ou através de diferentes filtros.

