Startup portuguesa ajuda restaurantes e hotéis com um desafio

A Classihy lançou o #voltaremosportugal, um concurso que o desafia a escolher os seus restaurantes e hotéis preferidos para se habilitar a ganhar prémios.

A Classihy é uma startup portuguesa da área do turismo e uma ferramenta de gestão que interliga gerentes, funcionários e clientes numa mesma aplicação. E acaba de criar um movimento, sob a forma de hashtag, como tem sido a norma por estes dias: #voltaremosportugal.

É em voltaremos.pt que pode aceder ao desafio – e se optar por participar no concurso criado pela startup fica habilitado a ganhar um jantar para dois no restaurante com uma estrela Michelin Eleven, o primeiro prémio.

Para isso tem de completar três passos até 30 de Abril: escolher os seus três hotéis e restaurantes preferidos em todo o país, fornecer o seu email e submeter uma fotografia (através do site ou do Instagram) de um bom momento num restaurante ou hotel em Portugal. As cinco imagens mais originais serão premiadas com o tal jantar; um fim-de-semana para dois no Memmo Hotel Baleeira, em Sagres (2º prémio); jantar para duas pessoas no restaurante Terminal 4450, no Porto (3º prémio); um fim de semana para dois no Hotel Reserva, na Ericeira (4º prémio); um jantar para dois no Restaurante Bar do Fundo, em Sintra (5º prémio); e o Prémio Especial Classihy que será um jantar para duas pessoas no restaurante 100 Maneiras, em Lisboa.

O júri é composto por Mariana Alvim (animadora da RFM e escritora), Miguel Guilherme (actor e humorista), Miguel Cymbron (VIP Hotels), Luís Salema (Grupo Sushi Café) e Sebastião Correia de Campos (fotógrafo).

Quem se registar em voltaremos.pt pode ainda acompanhar novidades dos restaurantes e hotéis que elegeu, uma vez que a Classihy abriu o acesso à aplicação a todos os hotéis e restaurantes, sem restrições. Assim, os espaços poderão, de forma gratuita, comunicar com os clientes, promover a divulgação de vouchers ou, quando oportuno, revelar datas previstas para a sua reabertura.

