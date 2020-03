Plataforma reúne todos os eventos online de transmissão em directo

Chama-se Calendall e é uma nova plataforma que em tempos de pandemia o ajuda a organizar a agenda. Arrancou com mais de 300 sugestões de eventos em live streaming.



O isolamento social e o cumprimento do mandamento “fique em casa” resultaram no multiplicar de iniciativas online. Tantas que tem sido difícil acompanhar o agendamento de eventos de comédia, música, teatro, exposições, gastronomia, ginástica ou educação.

Para organizar melhor a sua quarentena, nasceu a plataforma Calendall, uma agregadora de tudo o que é acontecimento online. Arrancou com mais de 300 eventos digitais em diversas categorias que podem ser vistos no Instagram, Facebook, Twitter ou outras plataformas adoptadas por comediantes, músicos, actores ou personal trainers que apesar de ficarem em casa, não ficam parados.

A Calendall é gratuita para quem a consulta e para quem quiser divulgar um evento único o requisito obrigatório é o registo, também livre de encargos, na plataforma.

“A dispersão de todos estes acontecimentos exigia uma plataforma que proporcione, num único local, a disponibilização organizada de eventos para nos ajudar na escolha do entretenimento digital e não perder pitada do que se está a passar na Internet”, explica Tiago Tomás, um dos três responsáveis pelo projecto, que também quer dar visibilidade "a milhares de pessoas e a todos aqueles que queiram divulgar os seus eventos e conteúdos em direto". Brevemente a Calendall também passará a incluir eventos internacionais.

