Há uma nova plataforma tudo-em-um para planear passeios no Alentejo e Ribatejo

Foi na sexta-feira passada, na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que foi feito o lançamento oficial da plataforma Alentejo & Ribatejo Outdoor – mesmo às portas da Primavera, o melhor período para caminhar e pedalar nestas duas regiões.

A plataforma, da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, desenvolvida em parceria com a empresa A2Z, agrega a oferta de cerca de 130 percursos pedestres e mais de 140 trajectos para fazer de bicicleta, estes divididos entre BTT cross country (XC) e Grandes Travessias BTT, gravel, estrada e cicloturismo. Os ciclistas podem ainda consultar os serviços disponíveis nos 11 Centros Cyclin'Portugal das duas regiões, que têm 22 estações de serviço a servir 3035 quilómetros de percursos e dão apoio na preparação da viagem, além de estarem equipadas para pequenas manutenções, afinações e lavagem das biclas, e terem balneários e sanitários para os proprietários.

DR Rota Vicentina

Os Caminhos de Santiago não poderiam ficar de fora num portal desta dimensão. Tem um mapa onde pode ver o panorama geral dos quatro Caminhos e suas variantes, e depois cada um deles, com gráfico de altimetria para todo o percurso e cada etapa. Para cada etapa tem ainda informação sobre a história e pontos de interesse, bem como a descrição do percurso e dicas práticas valiosas no separador Etapa. Os tipos de visualização de mapas são os mesmos que estão disponíveis para as caminhadas.

Nas caminhadas, os mapas indicam percursos oficiais como as Pequenas Rotas, Caminhos Históricos e Trilhos – mas pode também usar a plataforma para encontrar o que quer fazer, mas não sabe onde está ou como se chama. Falamos da janela de busca onde pode escolher entre Caminhada, Caminhada Longa ou Caminhada de Peregrinação, seguido de nível de dificuldade, duração, extensão e desnível acumulado. Para o resultado obtido pode obter mapas com diversa informação de comércio, transportes e variadíssimos tipos de locais de interesse cultural a visitar.

DR Trilho dos Pescadores

Tanto nas caminhadas como nos Caminhos de Santiago, os mapas permitem percorrer uma simulação em 3D de todo o percurso, entre outros tipos de visualização (Inverno, Verão, por exemplo). Toda esta informação pode, claro, ser descarregada para o telemóvel ou enviada para o mail. Uma informação preciosa para qualquer caminhante é a da meteorologia, que está disponível, por vezes até acompanhada de imagem de webcams. E, claro, há sugestões de restaurantes e alojamento. E pode descarregar guias. E há avaliações das condições de manutenção dos percursos. É mesmo um tudo-em-um. Tem até um bug de uma janela que abre sobre o mapa inicial com um alerta sobre o idioma e de que não nos conseguimos livrar, mas provavelmente que irá ser eliminado em breve.

