Há uma tour virtual que o leva à casa de Monet em França

A Fundação Claude Monet vai guiá-lo pela mansão rosa-pastel do artista, em Giverny, França

Se o que lhe faz mesmo falta neste momento é uma escapadinha à França rural, tem bom remédio: a Fundação Claude Monet está a oferecer um passeio virtual pela casa e jardins do mestre impressionista.

Foi aqui que Monet criou muitas das suas obras mais conhecidas – incluindo 250 pinturas de nenúfares – e agora está de portas abertas para que a possa explorar sem sair de chez vous. O pintor viveu nesta quinta abandonada com a segunda esposa e os seus oito filhos, de 1883 até à sua morte, em 1926. Lentamente, transformou-a numa pitoresca mansão em tons de rosa pastel, com o terreno centrado à volta de um jardim aquático de estilo japonês com uma, agora icónica, ponte de meia-lua.

Toda a propriedade foi aberta ao público na década de 1980 e atrai mais de meio milhão de visitantes por ano. Não a podemos visitar agora, obviamente, mas a tour virtual da Fundação leva-nos por um passeio por todas as divisões da casa, incluindo o primeiro estúdio de Monet, os quartos da família e uma série de salões que exibem uma vasta colecção de obras japonesas. É algo simultaneamente peculiar e deslumbrante.

Só há um problema: a tour da Fundação não inclui os famosos jardins. No entanto, isso não quer dizer que não os possa visitar. Depois de explorar a casa, dê um salto ao canal de VIMEO do museu para explorar os vídeos dos jardins em flor ao longo das estações.

E se esta visita virtual não for suficiente, aproveite para explorar a magistral série virtual 'Les Nymphéas' de Monet, trazida pelo Museu L'Orangerie de Paris.

Faça aqui a tour virtual da Fundação Claude Monet.

