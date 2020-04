O jardim de tulipas da Holanda já floriu. Faça uma visita virtual grátis

Por esta altura, a Holanda é praticamente um enorme tapete de tulipas. Ou, pelo menos, é assim que parece no festival anual de Keukenhof.

O Keukenhof é o maior jardim de flores do mundo, com mais de 800 variedades de tulipas. No período de preparação da exposição de 2020, já haviam sido plantados sete milhões de novos bolbos, prontos a florir nesta Primavera.

Normalmente, este popular evento anual, que decorre desde 1857, atrai milhares de visitantes à Holanda durante a Primavera. Este ano, é claro, o evento foi cancelado, com o país e grande parte do resto do planeta em quarentena. Mas isso não o vai impedir de ver os milhões de pétalas coloridas que prepararam para este evento. Os responsáveis pelo jardim, que está agora no seu clímax de floração, decidiram partilhar online os seus coloridos campos de tulipas, narcisos e jacintos, através de uma série de vídeos, para que possam ser apreciados à distância.

"Como não pode visitar Keukenhof agora, decidimos trazer Keukenhof até si!", diz o director administrativo do parque.



Espreite mais vídeos do género no canal de YouTube para trazer uma alegria adicional ao seu dia. 🌷

