Há vindima na cidade. E todos podem ajudar a colher uvas

As romarias de voluntários às vindimas do Instituto Superior de Agronomia são já um ritual de Verão. A partir de dia 20 de Agosto e até final de Setembro, uma das poucas vinhas em plena cidade de Lisboa, na Tapada da Ajuda, volta a abrir ao público.

A vindima começou no início de Agosto, na Tapada da Ajuda, longe dos olhos e mãos do grande público, que a partir de dia 20 também pode colher uvas sem ter de ir ao campo. Os interessados devem inscrever-se no site do ISA através de um formulário, onde é necessário indicar o nome, contactos, disponibilidade e número de participantes.

De acordo com a instituição, “os dias da vindima são marcados de acordo com o grau de maturação das uvas das várias castas existentes”. Conforme análise pelos especialistas do ISA, entre técnicos, investigadores e docentes, é feito o agendamento e os voluntários são contactados previamente. Mas as colheitas decorrem, normalmente, durante a manhã, entre as 08.30 e as 12.00.

A uva colhida seguirá posteriormente para vinificação na adega experimental do ISA e será ainda oferecida uva de mesa ao público, em data a anunciar pelo Gabinete dos Espaços Verdes do instituto.

