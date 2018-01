Há visitas temáticas no Museu Arqueológico do Carmo até Junho

Um sábado por mês, já a partir de dia 20, traga os miúdos e acompanhe a conversa em redor de diferentes peças. A visita guiada começa às 11.30.

Múmias, estatuetas e outros objectos. Se já deu por si a pensar como é que todo este espólio chegou ao Museu Arqueológico do Carmo, pare de dar voltas ao miolo. As visitas temáticas que arrancam sábado, dia 20, e que se repetem todos os meses até Junho, vão tirar-lhe todas as dúvidas e aguçar ainda mais a curiosidade.

É à volta de peças e de imagens que acontece cada passeio, em modo descontraído, mas sempre com a história em fundo. Ponto de partida? As viagens do Conde de São Januário pela América Central e do Sul, périplo bastante reveladores e frutíferos para esta colecção. O resultado desta aventura, que pode ser visto no museu desde o século XIX, estará em destaque neste estreia.

Quanto à entrada, são 2€ por cada adulto e crianças a partir dos 10 anos. Já sabe que convém ser feita marcação, portanto tome nota do email que se segue: servicoeducativo@arqueologos.pt.

