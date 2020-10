hALL Market: um mercado para apoiar as marcas e artesãos portugueses

O mercado decorre com entradas controladas à lotação do espaço ao longo do dia de sábado. A entrada é gratuita.

Apoiar as marcas portuguesas tornou-se fundamental, agora mais que nunca. O hALL Market, que tem vindo a ser adiado há meses, vai finalmente acontecer este sábado, 31, e será uma montra de marcas e artesãos nacionais.

Estava marcado para o primeiro fim-de-semana de Abril mas a situação pandémica foi empurrando este novo mercado lisboeta no calendário até agora. Diana Marques, a cabecilha do projecto, abriu no início do ano um ateliê criativo com 100 metros quadrados, o hALL Atelier, que serve de espaço a workshops, cowork, showroom e eventos, e é aí que o mercado com o mesmo nome vai decorrer.

“A ideia para este evento foi juntar marcas portuguesas, promover o que é nosso, trazer algumas marcas que apenas existem no digital e aqui as pessoas têm a oportunidade de ver o produto fisicamente”, conta Diana. “Temos marcas que nasceram durante o confinamento e vão aqui pela primeira vez apresentar as suas criações”.

Nesta primeira edição do hALL Market vão estar presentes marcas de cerâmica, tableware, joalharia, brinquedos, candeeiros, estacionário, plantas, pintura, ilustração e produtos de skincare. Alma de Alecrim, Beso Store, Carolina Andrade, Grau Cerâmica, Musgo Design, Maria Tigela, Mind The Trash, Tico Tico Toys, Vira, SIGILO, Vera Rebelo, Oioai Ceramics ou Urban Jungle são algumas das marcas presentes.

As entradas no mercado são gratuitas mas serão controladas, para evitar que o espaço exceda a sua capacidade, e será obrigatório o uso de máscara de forma a cumprir todas as regras das autoridades de saúde.

Rua Ferreira Chaves 5A. Sáb 10.00-19.00. Entrada livre.

+ Os melhores mercados em Lisboa este fim-de-semana

+ Comida Independente promove um Mercado de Produtores no sábado