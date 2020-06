Happy hour de panquecas: no Nicolau vai comer a dobrar

O Nicolau Lisboa, café e restaurante da Baixa, conhecido pelos seus pequenos-almoços, brunches e lanches, reabriu em Maio e agora lançou uma happy hour de panquecas. De segunda a sexta-feira, entre as 15.00 e as 18.00, ao pedir uma panqueca, a segunda é oferecida.

Na carta, encontra a clássica com mel, doce, nutella ou xarope de ácer (4€), a Nicolau, com mascarpone, mel, frutos vermelhos e pistacho (6,50€), a banoffee lovers, com doce de leite, banana, natas, bolacha e raspas de cacau (6,50€) ou a twist & bacon, com bacon, ovo estrelado e xarope de ácer (6,50€).

Depois de terem implementado um serviço de entregas ao domicílio através da Uber Eats, a esplanada e o interior já estão em funcionamento, cumprindo todas as normas da Direcção-Geral de Saúde. O conhecido brunch (15€), com sumo de laranja, igourte com fruta e granola ou panqueca, ovos à escolha e café ou chá continua a ser servido todos os dias.

