Healthy Qb, um lounge mais ou menos saudável em Telheiras

No Verão do ano passado, as aventuras do casal Filipa Alves e David Mourão corriam sobre rodas. Literalmente. Andavam de capelinha em capelinha com uma food truck em forma de elétrico, a servir comes e bebes para pegar e levar. “Começou a chover, por isso tivemos de arranjar uma alternativa”, conta Filipa. Em Fevereiro, o projecto Healthy Qb fixou-se em Telheiras num espaço descontraído, onde se servem algumas refeições saudáveis e outras que nem tanto. “Fomos muito bem acolhidos aqui e gostamos muito do bairro. Queríamos afastar-nos dos centros urbanos por causa da impessoalidade na relação com os outros, e em Telheiras as pessoas tornam-se conhecidas”, garante.

Mariana Valle Lima Filipa Alves e David Mourão

Este é o primeiro projecto na restauração do casal, que antes se dedicava a outras áreas. Filipa trabalhava numa unidade de saúde, e David detém uma empresa de formação especializada em comunicação. “A lógica foi a de arranjar mais um complemento, uma coisa diferente. Queríamos um projecto em conjunto. Eu já estava com a ideia de começar um negócio de food truck, mas não sabia exactamente como ou com que tipo de produtos”, detalha David. Até que encontram uma lacuna: “É muito difícil conseguirmos arranjar opções saudáveis e ao mesmo tempo ter opções que sejam um bocadinho mais gulosas no mesmo sítio”, afirma.

Mariana Valle Lima Wrap

O Healthy Qb apresenta, assim, uma carta saudável o quanto baste. É o caso das bruchettas mar e campo (6,90€): duas tostas em pão alentejano barradas com manteiga de alho e ervas com salmão fumado, tomate cherry, queijo Philadelphia, rúcula e balsâmico de modena e duas tostas em pão alentejano com presunto, queijo brie, noz, rúcula e um fio de mel. Mas também dos wraps (7,90€ o tamanho mais pequeno, 9,90€ o maior) e das saladas (9,90€ o tamanho mais pequeno, 12,90€ o maior) que podem ser feitos a gosto — é o cliente que escolhe os ingredientes.

Também há sumos naturais, com várias frutas à disposição (3,90€). Não faltam ainda gulosas taças de açaí, gelado de iogurte ou uma mistura entre os dois, com três toppings à escolha (6,90€-15,90€). Esta é uma carta fresca, veranil, mas no Inverno esperam-se opções mais quentes e aconhegantes, como panquecas e bolos à fatia.

Mariana Valle Lima Sumos naturais

“Os nossos períodos fortes são essencialmente o almoço e o lanche”, diz David, mas servem o dia todo. “Acho que nos designamos mais como um espaço lounge, é um espaço muito agradável para se estar”. Neste lounge, que Filipa define como “caos harmonioso”, encontramos elementos decorativos que à partida não se encaixam, mas que lhe conferem uma estética diferente e acolhedora. Logo à entrada, somos recebidos por um abacate no tecto, no centro estão sofás de veludo coloridos, candeeiros que parecem nuvens, espelhos por toda a parte. Nos próximos meses, o casal pretende dinamizar a zona da esplanada com eventos de música ao vivo, workshops e tertúlias. Também existe a intenção de levar o elétrico, que agora funciona para eventos privados de empresas, para uma segunda localização.

Mariana Valle Lima Papaia, gelado de iogurte, frutos secos e caramelo salgado

Rua Hermano Neves 18D (Telheiras). Seg-Sex 12.00-20.00

+ Em Setembro, o Congresso dos Cozinheiros dedica-se à gastronomia africana

+ José Avillez conquista estrela Michelin no Dubai