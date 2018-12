Heat the Street regressa à Avenida para aquecer quem mais precisa

Aquece quem mais precisa e também o coração de quem decide ajudar. A 15 de Dezembro está convidado a pendurar a roupa no maior estendal da cidade.

Foi em Dezembro de 2015 que este projecto solidário saiu pela primeira vez à rua, uma iniciativa que desafia os lisboetas a pendurar casacos (e coisas quentinhas) em verdadeiros estendais nas ruas da cidade.

Este ano o Heat the Street – streetwear your jacket tem uma grande novidade: o Heat the Street Júnior, que vem dar resposta a pedidos de muitas famílias. Por isso mesmo foi antecipada a hora do evento cada vez mais amigo das crianças e que arranca às 14.00 de 15 de Dezembro, um sábado. A corda vai estar dividida em várias secções, como se fosse uma verdadeira loja ao ar livre, só que sem caixa para pagamentos.

E em tempos de dinheiro contado até ao último tostão, esta iniciativa é mesmo para todos os que precisem de um agasalho, não apenas (embora também) para cidadãos sem-abrigo, muitas vezes associados a este tipo de eventos solidários. Todos são bem-vindos, para dar e receber, e quem quiser ajudar, além da roupa e mantas quentinhas também pode e deve levar molas e cabides para pendurar os agasalhos.

Se não puder estar presente, pode sempre deixar a sua ajuda nos parceiros do Heat the Street: a CRESCER (Bairro Qta Cabrinha, 3 - Alcântara) e as lojas sociais Boa Vizinhança Santo António (Calçada Moinho de Vento, 3) da Junta de Freguesia de Santo António e Dona Ajuda, no Mercado do Rato.

