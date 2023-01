Heden abre mais dois espaços de co-work até ao final de Março

Cinco após a abertura do primeiro espaço de co-work em Lisboa, localizado no bairro da Graça, a Heden anuncia a criação de mais dois escritórios partilhados – o sexto e o sétimo –, desta vez nas zonas do Chiado e de Alvalade. O anúncio, feito esta terça-feira, dá ainda conta de um investimento de 1,5 milhões de euros, com a criação de mais 400 mesas, distribuídas por um total de 2500 metros quadrados.

"O nosso país é um dos destinos mais apelativos da Europa para empresas inovadoras e para nómadas digitais e nós queremos continuar a acolher os melhores. Com os dois novos espaços reforçaremos a nossa aposta na qualidade do design, sustentabilidade e flexibilidade”, referiu Manuel Bastos, co-fundador do Heden, em comunicado.

São cinco os espaços de co-work Heden em Lisboa. O último abriu dentro do histórico edifício da Estação do Rossio. Existem ainda espaços em Santa Apolónia, no Intendente, na Graça e no Chiado. Além de uma nova abertura no Chiado, mais exactamente na Rua Nova da Trindade, a segunda novidade abrirá portas na Rua do Centro Cultural, em Alvalade.

Fundada por László Varga e Manuel Bastos em 2018, a Heden ocupa actualmente mais de 6500 metros quadrados na cidade de Lisboa, com um total de 900 postos de trabalho direccionados para empresas das áreas tecnológica e criativa (já a contar com as novas aberturas), mas também para freelancers. Segundo a empresa, os dois espaços estarão disponíveis até ao final do primeiro trimestre de 2023.

