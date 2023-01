Do MUDE ao MACAM, todos os museus que vão abrir em 2023

De novos centros de arte contemporânea à muito aguardada reabertura do Museu do Design, eis todas as novidades planeadas para este ano.

Vistas de fora, as obras no edifício do MUDE, na Rua Augusta, permanecem um mistério. Os taipais bloqueiam a vista, e na lona que cobre todo o prédio lê-se: “Mude no futuro, desenhando o presente.” O MUDE – Museu do Design e da Moda, que inaugurou em 2009 na antiga sede do Banco Nacional Ultramarino, e fechou para obras em 2016, vai finalmente reabrir. É o desfecho de um longo processo, que incluiu uma paragem na reabilitação, à conta das dificuldades financeiras da construtora Soares da Costa, o que levou a que o projecto passasse para as mãos da Teixeira Duarte. À Time Out, Bárbara Coutinho, directora do museu que tem na sua base a colecção de moda e design de Francisco Capelo (que a vendeu por cerca de 6,6 milhões de euros à Câmara de Lisboa, em 2003), garante que as obras estão a decorrer “a um ritmo muito positivo”. “Estamos a trabalhar para a reabertura se fazer no último trimestre deste ano”, revela. “Não conseguimos ainda dar uma data previsível, contamos fazê-lo em breve.”

Francisco Romão Pereira A fachada actual do futuro Mude

Há outros museus prometidos para 2023. É o caso do Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM), que ocupará o Palacete da Ribeira Grande, antigo Liceu Rainha Dona Amélia, na Rua da Junqueira. A julgar pela fachada, as obras parecem adiantadas. Inicialmente anunciado para abrir em 2021, o museu, com a colecção de arte do empresário do Grupo Fibeira Armando Martins, tinha, há um ano, data prevista de inauguração para "final de 2022 ou início de 2023". A Time Out questionou o departamento de Marketing e Comunicação do MACAM, sem sucesso.

Também anunciado para o ano que agora começa está o projecto de recuperação e adaptação do Pavilhão Azul, na Avenida da Índia, a três quilómetros dali. Foi em 2017 que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciou que ia “recuperar e devolver à cidade” o antigo armazém de alimentos, transformando-o num novo centro de arte contemporânea para acolher a colecção de arte privada de Julião Sarmento. É fruto de um protocolo assinado entre o município, que o vai gerir, e o artista. Por desejo deste, o projeto arquitectónico ficou nas mãos de João Luís Carrilho da Graça e a direcção nas do curador Sérgio Mah. As previsões iniciais de conclusão da obra apontavam para 2019. Contudo, em Setembro último, a data apontada era já Maio de 2023. Questionado pela Time Out sobre o ponto da situação do projecto, o gabinete de comunicação da CML diz agora que “está prevista a conclusão da obra no segundo semestre de 2023, condicionada à avaliação por parte da SRU [Sociedade de Reabilitação Urbana – Lisboa Ocidental], relativamente às recentes inundações e se tiveram algum impacto efectivo no edifício e nas respectivas obras”. A mesma fonte indica que o nome do espaço está ainda “em apreciação e análise, em estreita colaboração com a associação que representa a família do Julião Sarmento”.

No mesmo bairro, há-de nascer um outro museu prometido à cidade, mas é pouco provável que seja ainda este ano. Depois de uma tentativa falhada em Alfama – que causou celeuma entre moradores do bairro e associações de defesa do património – o Museu Judaico de Lisboa encontrou nova morada em Belém, entre a Avenida da Índia e a Rua das Hortas, num terreno da Santa Casa da Misericórdia. Anunciado em 2016, com abertura prevista para o ano seguinte, o museu, que resulta de um acordo entre a CML, a Associação de Turismo de Lisboa e a Comunidade Israelita de Lisboa, nunca chegou a sair do papel. O gabinete de comunicação do museu revela à Time Out que estão “na fase de conclusão do projeto de arquitetura e especialidades”, que prevêm “entregar na Câmara Municipal de Lisboa no prazo de dois meses”. Sem revelar os custos estimados do projecto, apontam para 2025 a abertura do museu que virá reforçar o eixo museológico que, nos últimos anos, se tem desenhado em Belém – com o Maat, o Museu dos Coches e o Museu Coleção Berardo. Este último já ganhou um novo nome, com o regresso do espaço às mãos da Fundação CCB, depois de o Estado ter denunciado o acordo de comodato assinado em 2006 com o empresário madeirense José Berardo - na sequência de uma acção judicial que conduziu ao arresto da sua colecção de arte moderna e contemporânea, em 2019. Terminado o protocolo entre Joe Berardo e o Estado, nasceu o Museu de Arte Contemporânea – Centro Cultural de Belém (MAC/CCB), que será inaugurado oficialmente em 2023, ainda em data a anunciar. Por enquanto, não há mudanças para os visitantes, que continuam a poder ver de perto a colecção.

Francisco Romão Pereira Para já, pouco mudou no antigo Museu Berardo

Ainda este ano, a cidade deverá recuperar (ou, pelo menos, parte de) outro equipamento museológico de peso: o Centro de Arte Moderna (CAM) da Fundação Calouste Gulbenkian. O projecto de expansão do Jardim Gulbenkian, que inclui a reformulação do CAM, só tem data prevista para terminar “na primeira metade de 2024”, mas em Julho algumas áreas do edifício já deverão abrir para actividades culturais.

Não é já, já

Entre Oeiras e Lisboa, continua incerto o poiso do futuro museu de Joana Vasconcelos, mas é conhecida a vontade da artista de criar um espaço museológico para mostrar não só o seu acervo, mas também o processo.

Já o Museu Pedagógico do Sexo (Musex), museu idealizado pela terapeuta sexual Marta Crawford, continua sem morada fixa, mas mantém-se no Palácio dos Anjos, em Algés, com a exposição a prolongar-se até 8 de Março.

