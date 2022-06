Escultura de Joana Vasconcelos no Museu Nacional do Azulejo.

Entre Oeiras e Lisboa, continua incerto o poiso do futuro museu de Joana Vasconcelos. O presidente da Câmara de Oeiras garante que já estão a ser ponderados locais para o espaço museológico, mas que a decisão está do lado da artista.

Vasconcelos quer criar um museu para mostrar não só o seu acervo, mas também o processo. "Tenho um projecto que ando a desenvolver há algum tempo, que é fazer deste ateliê um museu aberto", disse em Fevereiro ao Diário de Notícias. Na mesma entrevista, a artista plástica confirmou estar em conversações com a Câmara Municipal de Oeiras. "Seria neste espaço junto ao rio, mas mais para o lado do concelho de Oeiras. Portanto, já temos conversações com a APL, o Ministério da Cultura, a Câmara de Oeiras e estamos nessa fase de negociação, mas a ideia era poder fazer do ateliê um local que todos pudessem visitar", contou ao mesmo jornal.

Já no final de Maio, o Expresso noticiou que o futuro espaço cultural, uma obra avaliada entre 10 e 15 milhões de euros, estava a ser disputado pela Câmara de Lisboa e Oeiras. Em declarações à Time Out, esta quarta-feira, o presidente da Câmara de Oeiras confirma as conversações: "Já vimos locais, mas ainda não há nada definido." Isaltino Morais garante que já falou directamente com a artista, e que "da parte da Câmara de Oeiras há disponibilidade". "Sendo uma artista de renome como ela, até em termos nacionais e internacionais, naturalmente que era uma proposta que a Câmara não poderia deixar de analisar. Há a possibilidade de se instalar junto ao rio em Oeiras e em Lisboa. Agora ela é que tem de decidir", remata.

