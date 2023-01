Hot Clube encerra por ordem da Câmara Municipal de Lisboa

O clube de jazz na Praça da Alegria fechou portas na última quarta-feira. Em comunicado, o encerramento é justificado com "questões estruturais do edifício".

"Por ordem da Câmara Municipal de Lisboa, devido a questões estruturais do edifício, o Hot Clube terá que encerrar a partir de hoje. Assim que possível daremos mais informação. Viva o Hot!", lê-se na mensagem publicada na última quarta-feira, 11, nas redes sociais do clube de jazz lisboeta.

O espaço, localizado na Praça da Alegria, encerrou depois de uma decisão da Câmara Municipal. À agência Lusa, a presidente do conselho de administração do HCP [Hot Clube de Portugal], Inês Homem Cunha, adiantou que está prevista uma reunião com a autarquia esta sexta-feira. “A Câmara de Lisboa fez uma inspecção ao Hot Clube, aqui há umas semanas, depois regressou há uma semana, e agora comunicou-nos que o edifício tem danos estruturais, que está em perigo e portanto não pode funcionar”, disse. "Recebemos hoje ordem para fechar e acatámos de imediato", acrescentou.

Ao jornal Público, fonte do gabinete de comunicação da CML confirmou que o edifício precisa “de um reforço estrutural urgente, bem como reparação da cobertura”. Por enquanto, não há previsão de reabertura.

O clube, fundado por Luís Villas-Boas em 1948 "com o objectivo de promover e divulgar o jazz em Portugal", como pode ler-se no site, ficou totalmente destruído em Dezembro de 2009, na sequência de um incêndio. Reabriu dois anos depois, no último mês de 2011, duas portas ao lado da antiga morada, num espaço ligeiramente maior. Na época, a Câmara de Lisboa financiou as obras de recuperação em cerca de 200 mil euros.

