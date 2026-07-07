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Lisboa

A Tabacaria
Ana Luzia | A Tabacaria
Ana Luzia

Os melhores bares no Cais do Sodré

Se está perdido no meio de tanta oferta, siga o nosso roteiro com os melhores bares no Cais do Sodré.

Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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O Cais do Sodré continua a ser o centro da noite lisboeta, atraindo locais e visitantes com a sua mistura de bares dançantes, esplanadas ao fresco e menus de petiscos. Da popular e movimentada Rua Cor-de-Rosa às ruelas circundantes, a diversidade de espaços e ambientes tem aumentado a olhos vistos. É por isso que nem sempre é fácil escolher onde ir – até porque armadilhas para turistas é coisa que não falta. Entre cocktails de autor e imperiais bem tiradas, soga as nossas coordenadas para encontrar a morada que mais lhe convém. Estes são os melhores bares no Cais do Sodré.

Recomendado: Os melhores bares históricos em Lisboa

Os melhores bares no Cais do Sodré

A Tabacaria

  • Gastropubs
  • Cais do Sodré
A Tabacaria
A Tabacaria
Ana Luzia

É a prova de que não devemos julgar nada pelo tamanho. Apesar de pequeno, neste bar cabem cocktails para todos os gostos, feitos à medida dos clientes ou clássicos, para quem não quer arriscar. Tudo isto a uma distância de segurança do epicentro do Cais do Sodré, ideal para começar a noite ou beber um copo depois do trabalho.

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Bacchanal

  • Cais do Sodré
Bacchanal
Bacchanal
©Manuel Manso

Na Roma Antiga, o bacanal era uma celebração em honra de Baco, o deus do vinho, que muito facilmente terminava numa orgia. Mas este Bacchanal não tem nada a ver com isso, até porque depois de abrir portas vocacionado para os vinhos, virou-se para os cocktails, seguindo a grande tendência do momento.

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Baz Lisboa

  • Cais do Sodré
Baz Lisboa
Baz Lisboa
attention.pt

É restaurante e bar, mas também lugar para ouvir música e até dançar. Rapidamente percebemos que um dos segredos do Baz é o espírito acolhedor. Na carta, há petiscos e cocktails, além de assentos confortáveis para quem acredita que a noite do Cais do Sodré não tem de ser uma longa maratona em pé.

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Boavista Social Club

  • Cais do Sodré
Boavista Social Club
Boavista Social Club
DR

O Boavista Social Club abriu em Novembro de 2021 e é claramente um sítio que reflecte as tendências e gostos de uma Lisboa em mudança. Além das especialidades do chef francês Marc Le Rohellec, praticamente todas para partilhar e com ingredientes locais e sazonais, são os vinhos naturais e os sets de jazz, disco, soul e hip hop que ajudam a levar as noites a bom porto. Conte com muitos discos de vinil e com a descontracção própria do Cais do Sodré.

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Boteco da Dri

  • Brasileiro
  • Cais do Sodré
Boteco da Dri
Boteco da Dri
DR

O boteco brasileiro em todo o seu esplendor. Não sabemos se é da comida, da bebida ou da programação (o mais provável é que seja a combinação dos três), mas este restaurante e bar à beira do Tejo consegue juntar verdadeiras multidões, dentro e fora de portas. Dos petiscos como o caldinho de feijão com “torresminho” aos cocktails (e shots) da casa, o menu convence logo à primeira. O bónus é a música, com roda de samba e pagodinho todas as semanas. A esplanada à beira-rio torna tudo ainda mais apetecível.

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Collect

  • Bares
  • Cais do Sodré
Collect
Collect
©Inês Félix

É um quatro em um: bar, hamburgueria, loja de discos e rádio. A Collect ocupou o antigo Duplex, no Cais do Sodré e é um dos sítios mais multifacetados para sair à noite em Lisboa. No piso de baixo, que dá para a rua, funciona uma hamburgueria e um bar de cocktails. Em cima, há uma loja de discos e também o quartel-general da rádio online da Collect, onde se pode assistir in loco aos sets dos DJs convidados.

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Copenhagen

  • Noite
  • Cais do Sodré
Copenhagen
Copenhagen
© JF Machado

Há uns anos, o Copenhagen era conhecido pelos seus afters concorridos. Depois, mudaram-lhe o rosto. Agora, reina o hip-hop e seus afluentes (dancehall, batida e outras músicas urbanas). A programação vai de segunda a domingo, sim, que o Copenhagen nunca fecha. E dá-nos rap nacional e internacional seleccionado por uma carteira de DJs em quem podemos confiar. A 9 de Setembro de 2022 reabriu remodelado. Investiu tudo nos cocktails e transformou o piso de cima numa zona para quem quer sentar-se e demorar. Em baixo, continuamos a poder dançar.

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Menina e Moça

  • Cais do Sodré
Menina e Moça
Menina e Moça
Fotografia: Arlindo Camacho

Sim, é possível ler na Rua Cor-de-Rosa. Pelo menos, é o intuito da livraria-bar Menina e Moça, desejo antigo de Cristina Ovídio, ex-professora de Literatura Portuguesa. O tecto do espaço é obra do ilustrador João Fazenda e além de uma porrada de livros (a colecção dá especial destaque à lusofonia e às traduções) há cocktails para vários gostos bem como refeições leves.

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Musa da Bica

  • Cervejaria artesanal
  • Cais do Sodré
Musa da Bica
Musa da Bica
©Inês Félix

Cerveja artesanal (em quantidade e variedade) e petiscos, daqueles que aconchegam até os estômagos mais difíceis de conquistar. Descendente da fábrica em Marvila, a Musa da Bica é paragem obrigatória para centenas de apreciadores de cerveja. Já a ementa, assumidamente pouco dada a monotonias, muda com frequência. 

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O Bom O Mau e O Vilão

  • Noite
  • Cais do Sodré
O Bom O Mau e O Vilão
O Bom O Mau e O Vilão
DR

Abriu em 2013 e continua a ser um dos pontos quentes da zona, pelo menos para início de noite, até porque a fórmula d’O Bom, o Mau e o Vilão é ligeiramente infalível. Tem sofás confortáveis, um espaço suficientemente compartimentado para aguçar a curiosidade, cocktails de autor e uma agenda com música ao vivo e DJs convidados.

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Pensão Amor

  • Noite
  • Cais do Sodré
Pensão Amor
Pensão Amor
©Inês Calado Rosa

Nenhum outro sítio simboliza melhor o espírito da Rua Cor-de-Rosa. O charme vintage continua a fazer parte do ambiente, bem como os cocktails de autor. A apimentar os serões há música ao vivo, DJ Sets e, claro, o bom e velho burlesco.

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Sol e Pesca

  • Cais do Sodré
Sol e Pesca
Sol e Pesca
Fotografia: Ana Luzia

Na Rua Cor-de-Rosa, não faltam opções para quem gosta de levar o fígado à natação. Mas ao fim do dia é o Sol e Pesca que concentra atenções. Nesta antiga loja de apetrechos de pesca pode-se petiscar ovas de sardinha, o “caviar português”, muxama, o “presunto do mar”, e até beber um shot de atum: aguardente de medronho e ginja, num cálice, com um pedaço de atum seco para mastigar no fim. Um dos sítios mais populares daquela que foi a primeira leva da transformação do Cais do Sodré até mereceu a visita de Anthony Bourdain, num jantar com a banda Dead Combo.

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The Couch

  • Bares para ver desporto
  • Cais do Sodré
The Couch
The Couch
Fotografia: Francisco Santos

Onde antes habitavam os discos, vivem agora os jogos. No lugar da extinta Trem Azul nasceu o The Coach, um sports bar que começa por querer conquistar a clientela pelos números: 32 ecrãs, duas led walls, 800 canais onde pode ver quase todo o desporto do mundo. Há cerveja, há petiscos e entradas para dividir, e há muitos nerds desportivos, naturalmente.

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4 Caravelas

  • Noite
  • Cafés/bares
  • Cais do Sodré
4 Caravelas
4 Caravelas
©DR

Na Rua Nova do Carvalho, o 4 Caravelas vale a visita. Ponto a favor: não é preciso dançar entre a multidão para chegar até à porta. Segundo ponto a favor: há cocktails para todos os gostos, dos de vodka aos de tequila.

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