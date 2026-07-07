O Cais do Sodré continua a ser o centro da noite lisboeta, atraindo locais e visitantes com a sua mistura de bares dançantes, esplanadas ao fresco e menus de petiscos. Da popular e movimentada Rua Cor-de-Rosa às ruelas circundantes, a diversidade de espaços e ambientes tem aumentado a olhos vistos. É por isso que nem sempre é fácil escolher onde ir – até porque armadilhas para turistas é coisa que não falta. Entre cocktails de autor e imperiais bem tiradas, soga as nossas coordenadas para encontrar a morada que mais lhe convém. Estes são os melhores bares no Cais do Sodré.

Recomendado: Os melhores bares históricos em Lisboa