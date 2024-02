Henrique Sá Pessoa abre restaurante de marisco em Miami

Sereia abre a 1 de Março, mas já está a aceitar reservas. A inspiração do chef com duas estrelas Michelin será a costa ibérica.

Foi nos Estados Unidos que estudou e tirou o curso de cozinha no Pennsylvania Institute of Culinary Arts e é aos Estados Unidos que o chef português regressa, desta vez para abrir um restaurante em Miami. Chama-se Sereia e já está a aceitar reservas.

Com duas estrelas Michelin no Alma, em pleno Chiado, Henrique Sá Pessoa tem vindo a apostar nos últimos tempos na sua internacionalização, depois de ter aberto o ARCA em Amesterdão, em 2021, e o Joia em Londres, em 2023. Chiado, o restaurante que assina em Macau, também reabriu; e no Cairo, no Egipto, o chef foi ainda responsável por desenhar o conceito do Maré Social. A última novidade surge num país que conhece bem, os Estados Unidos, com um restaurante de marisco que abre a 1 de Março.

“Uma grande aventura em Miami”, anunciou o chef no Instagram. No site do restaurante localizado em Coconut Grove, lê-se que o Sereia “é um restaurante moderno, focado em marisco, inspirado na costa ibérica e nas viagens do chef Henrique Sá Pessoa e numa vida de experiência a trabalhar e a abrir alguns dos melhores restaurantes no mundo”. “O Sereia apresenta uma cozinha com profundidade, feita com os melhores ingredientes trabalhados com técnicas sofisticadas.”

Apesar de as reservas já estarem abertas, a carta ainda não foi revelada, tendo sido divulgada apenas uma fotografia do que parece ser um arroz de carabineiro. Quem segue o trabalho do chef sabe que a costa é uma das suas grandes inspirações, sendo o menu “Costa a Costa” (185€) que serve no estrelado Alma o mais emblemático, apresentando-se como “um mergulho no oceano”, “uma viagem pela costa nacional que traz para a mesa a água do mar e espécies sustentáveis”.

Sobremesa do ano em Amesterdão

View this post on Instagram A post shared by ARCA Amsterdam (@arcaamsterdam)

Ainda este mês, Henrique Sá Pessoa deu que falar quando, na gala do guia francês Gault & Millau, viu premiada como sobremesa do ano a tarte de couve-flor com manteiga de amendoim, acompanhada por um sorvete de caril verde, que serve no ARCA em Amesterdão. “Escolher a sobremesa do ano é sempre uma tarefa muito difícil. Optámos por uma sobremesa que se destacou pela sua composição original”, defendeu o júri, classificando-a como “uma combinação perfeita”. A sobremesa foi criada para o ARCA pela pasteleira Margarita Pugovka, também conhecida por ter sido concorrente do MasterChef Portugal, em 2019.

+ No Beato, nasceu um restaurante para aproximar Lisboa do país rural

+ Dez restaurantes minhotos em Lisboa