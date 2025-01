14 restaurantes minhotos em Lisboa para comer bem e à grande

Paredes de Coura fica no coração do Alto Minho, mas a viagem a norte é possível n’Os Courenses, um popular restaurante de origens minhotas virado para um pequeno jardim. O cozido à portuguesa é dos pratos mais badalados da casa e sai às quinta-feiras e sábados, mas há sempre pratos do dia, que podem passar por um cabrito assado no forno ou filetes de polvo. A comida é um chamariz, mas Manuel Braga, um dos sócios, sublinha que outro segredo do sucesso do restaurante são os funcionários, que têm muitos anos de casa e conhecem toda a gente.