Herman José, Tio Jel e Salvador Martinha confirmados no NOS Alive

O festival de música no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, volta a reforçar a comédia no cartaz. Dois dias já estão esgotados.

O cartaz do NOS Alive, que acontece no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, entre 6 e 9 de Julho, está finalmente fechado. As últimas confirmações do festival, adiado duas vezes à conta da pandemia, reforçam a aposta na área do humor, com o Palco Comédia, e incluem o regresso da banda portuense Três Tristes Tigres.

Herman José, Beatriz Gosta, Salvador Martinha, Tio Jel, Luana do Bem, Guilherme Geirinhas, ou duplas como Inês Aires Pereira e Raquel Tillo são alguns dos nomes que compõem o palco dedicado ao humor, que vai funcionar todos os dias do festival.

Com os cabeças de cartaz do festival há muito anunciados – os passes gerais já estão esgotados, assim como os bilhetes diários para 8 e 9 de Julho –, a conferência de imprensa desta quarta-feira serviu também para revelar mais artistas que vão actuar no Palco Heineken. São eles Lefty e Moullinex, no dia 6, Tyroliro, no dia 7, Três Tristes Tigres, no dia 8, e Los Invaders e Tourjets, no dia 9.

Já no Palco Coreto, que habitualmente dá a conhecer artistas em ascensão, o alinhamento inclui nomes do hip-hop como Russa ou Cintia, a DJ e produtora King Kami, ou o r&b de Amaura. O primeiro dia é o único em que o palco não tem a curadoria da Arruada e fica reservado para novos artistas da cena musical britânica.

