James Blake e Years & Years entre as novas confirmações do Kalorama

A cidade vai ter um novo festival: chama-se Kalorama e foi anunciado em Novembro do ano passado. São três dias de música, 1, 2 e 3 de Setembro, que voltam a encher o Parque da Bela Vista, em Lisboa, pouco mais de dois meses depois do Rock in Rio Lisboa 2022. A Arctic Monkeys, The Chemical Brothers e Kraftwerk, alguns dos nomes já divulgados, juntam-se agora novas confirmações como James Blake, Years & Years e The Legendary Tigerman. Neste momento, só estão disponíveis passes para os três dias.

Depois dos nomes já confirmados – como Ornatos Violeta, Chet Faker, Moderat, Blossoms, Peaches e The Lathums – o “festival de música, arte e sustentabilidade” reforça agora o cartaz com o londrino James Blake, autor de uma das músicas da banda sonora de Euphoria em colaboração com Labrinth, com Years & Years, o projecto de Olly Alexander que protagonizou a série I’ts a Sin, e com o português The Legendary Tigerman. A estes juntam-se ainda Bomba Estéreo, Bonobo, Rodrigo Leão Cinema Project – A Estranha Beleza da Vida, Róisín Murphy, Meute e Alice Phoebe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kalorama (@kaloramalisboa)

O Kalorama ainda não divulgou a divisão do cartaz por dias, no entanto a organização do festival promete partilhar essa informação brevemente. Por isso mesmo, ainda só existem à venda bilhetes para os três dias em modalidade única (139,10€) ou em três prestações (52,45€ a primeira, 43,35€ a segunda e terceira). Ainda assim, “no futuro o Kalorama terá bilhetes diários disponíveis para venda ao público”, lê-se no site oficial.

Promovido pela House of Fun e pela Last Tour, este novo festival lisboeta assume-se como um evento que promove políticas alinhadas com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para isso são promovidas medidas que passam “pela inclusão social, transparência de todos os processos, utilização de energias menos poluentes e mais acessíveis, fomento do comércio local, optimização e reutilização de recursos, formação à equipa e parceiros, entre outras”.

Os bilhetes já estão à venda no site e nos pontos de venda oficiais (FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT, Turismo de Lisboa e Cascais, ACP, Rede Pagaqui).

