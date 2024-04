Histórico Arraial dos Cravos cancelado 'por falta do habitual apoio da CML', criticam associações

Este ano não vai haver o arraial de 24 de Abril no Largo do Carmo, mas colectivos que o organizam há mais de 20 anos pedem a todos que se juntem para cantar 'Grândola, Vila Morena'. Autarquia nega.

A indignação acendeu assim que se se soube do cancelamento do habitual arraial de 24 de Abril no Largo do Carmo, em pleno cinquentenário da democracia. A razão? "A falta do habitual apoio da CML" (Câmara Municipal de Lisboa), explica à Time Out Dina Nunes, da organização Abril é Agora, um dos colectivos que tem colaborado na realização do evento que acontece há mais de 20 anos naquele largo histórico da cidade.

"Pedimos apoio logístico à Câmara, ou seja, que nos ajudassem, como habitual, a colocar o palco e as tendas, para que os vários colectivos possam expor e vender os materiais. Pelo que sei, a Câmara de Lisboa apoiou desde sempre este evento. Esta será a primeira vez que não o faz. Disseram que, como este ano há muitas comemorações, não tinham meios para nos apoiar", contextualiza Dina Nunes. Contactada pela Time Out, a CML refere que "à data em que este pedido [de apoio] deu entrada [a 9 de Abril de 2024], grande parte dos meios materiais e humanos de que a CML dispõe já se encontravam comprometidos com outros eventos, agendados há vários meses e, também eles, relacionados com as comemorações do 25 de Abril". Assim, "foi comunicado à organização que só se encontravam disponíveis para cedência no dia 24 de Abril um palco e uma tenda". A organização havia ainda pedido apoio na área do som, sendo que, quanto a este aspecto, a CML refere o "pré-aviso de greve dos trabalhadores-electricistas da autarquia" como um impedimento. "Já o apoio ao nível da Higiene Urbana foi assegurado, nomeadamente com a cedência de contentores", acrescenta a Câmara.

Em suma, a autarquia considera "falso que a CML não tenha disponibilizado ajuda ou autorização ao Arraial dos Cravos", que este ano iria, inclusive, mudar para o Largo de Camões, por falta de disponibilidade da primeira localização. "Desde o primeiro contacto que nos disponibilizámos para contribuir para que esta iniciativa tivesse condições para se realizar. Reforçamos, no entanto, que, tal como esta, são centenas as iniciativas que estamos a apoiar para comemorar os 50 anos do 25 de Abril e que se encontram previstas, organizadas e programadas há vários meses."

Depois de uma breve paragem na organização do evento, nos anos da pandemia, o Arraial dos Cravos regressou pelas mãos da Associação Abril, do Movimento Cívico Não Apaguem a Memória e do Abril É Agora, tornando a receber mais de "um milhar de pessoas", segundo a organização. O cancelamento de que se tomou conhecimento hoje gerou "muita indignação para com a Câmara de Lisboa" e "torna mais pobre a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril". Ao mesmo tempo, "mostra o caminho que ainda nos falta percorrer", critica Dina Nunes.

Não havendo palco e barracas, na véspera do 25 de Abril, as associações do Arraial apelam a que todos apareçam no Carmo para cantar "Grândola, Vila Morena" em uníssono, como sempre. "É o que podemos fazer." A canção arranca às 21.30.

+ Os melhores restaurantes de Lisboa estão na nova Time Out

+ Cantar Abril: uma dúzia de canções revolucionárias